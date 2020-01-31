ЗСУ посилили авіацію: з'явилися фото бойового літака

Повітряні сили ЗСУ отримали модернізований навчально-бойовий винищувач Су-27УБ від Запорізького державного авіаремонтного заводу "МіГремонт".

Про це повідомляє інформагентство Міністерства оборони АрміяInform. Повітряне судно передали бригаді тактичної авіації (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

На авіаремонтному підприємстві літак не тільки модернізували, але й замінили двигуни, провели інші ремонтні роботи, що в комплексі дозволило продовжити ресурс експлуатації навчально-бойового Су-27УБ мінімум на 12 років.

Винищувач Су-27 (до модернізації) ATR

У авіабригады, яка залучена до чергувань в системі ППО країни, відзначили, що отримання модернізованого навчально-бойового винищувача на початку навчального періоду дозволить наростити ефективність бойової підготовки і підвищити льотну майстерність пілотів.

Модернізований Су-27УБ АрміяInform

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