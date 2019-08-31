"Створили безсмертний полк!" Соколова яскраво відповіла на фейк "ДНР" про зомбі в ЗСУ

Українська журналістка Яніна Соколова гостро відповіла терористичній "ДНР" на безглуздий фейк про зомбі у лавах ЗСУ, на яких людей перетворюють спеціальними ліками.

Вона рознесла домисли ворожої пропаганди в своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою", а також постібалася в сюжеті над улюбленими російськими міфами (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Що може бути гірше бандерівця? Тільки бандерівець-некромант! А ночами над Донецьком кружляють безпілотні вампіри і висмоктують воду з Кальміусу. Ви взагалі повинні бути нам вдячні! Ми створили справжній безсмертний полк. А такі новини тільки підтверджують, що на вас дійсно напали зомбі і з'їли ваші мізки", – говорить телеведуча.

Яніна Соколова

На підтвердження своїх слів вона показала фрагмент виступу одного з ватажків "ДНР" перед дітьми, який закликає їх провести найкращі роки життя в окопах.

"Мізки з'їли, а виср*ли державного діяча "ДНР" Кофмана. Ось так хочеться взяти і вліпити йому по його їб*шатні рожевою саперною лопаткою! Це відбувається тут і зараз – нашим дітям пропонують провести молодість в окопах, борючись із зомбі і работоргівцями. Подобається, що ви зробили з нашим Донбасом, уй*бки?!" – жорстко звернулася Соколова до окупантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" відзначилися черговим маразматичним фейком про воїнів Збройних сил України. Вони заявили, що їх нібито спеціально накачують спеціальними препаратами, які роблять солдатів безсмертними на полі бою. Це, за їхньою версією, робиться для збереження органів після біологічної смерті в інтересах чорних трансплантологів.

Також терорист батальйону "Оплот" Едуард Яшенков відзначився фейком про те, як українські воїни нібито забивали прикладами на смерть полонених ворогів і знімали шкіру з облич трупів.

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