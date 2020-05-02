Уже через 24 години: створено тест, який визначає коронавірус на безсимптомній стадії

Науковці Агентства передових оборонних дослідницьких проєктів США (DARPA) заявили про створення нового тесту на коронавірус SARS-CoV-2, який дозволяє виявляти його в людей уже через 24 години після інфікування, тобто на безсимптомній стадії хвороби і коли людина ще не заразна.
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Про це виданню The Gardien повідомив керівник управління біотехнологій DARPA Бред Ринґейзен. За його словами тест почали розробляти в межах іншої програми зі швидкої діагностики хімічного й бактеріологічного отруєння, яку Агентство почало ще до пандемії COVID-19.
"Концепція (тестування — ред.) задовольняє потребу в діагностиці по всьому світу", — зазначив Ринґейзен.
Він також додав, що фахівці планують оприлюднити результати своїх досліджень, аби науковці в інших країнах могли їх відтворити.
Зазначається, що наразі тест очікує схвалення Управління США з контролю за якістю харчових продуктів та лікарських засобів (FDA). Рішення регулятор може ухвалити протягом найближчого тижня, після чого тест можна буде застосовувати в надзвичайних випадках.
Науковці сподіваються, що виробництво тестів може початися у США уже в другій половині травня, а в перспективі щодня можна буде проводити до мільйона тестів.
Перевагою цього тесту порівняно з уже наявними є можливість виявлення носія коронавірусу не лише на безсимптомному етапі протікання хвороби, а й до того, як він стане заразним для інших. Його точність, за даними розробників, складає 95%. Натомість цей тест передбачає аналіз крові, яку збирати важче, ніж мазки з носової порожнини, які використовують для ПЛР-тестів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні почнуть масово використовувати вітчизняні тест-системи для визначення антитіл до коронавірусу лише після того, як вони пройдуть всі необхідні "випробування", зазначив міністр охорони здоров'я.
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