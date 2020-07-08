Створено фільтр, що знищує COVID-19: ефективний на 99,8%

У США створили особливий повітряний фільтр, який може пропускати повітря, знищуючи при цьому коронавірус (COVID-19).

Для знищення вірусу на 99,8% застосовується нікелева піна яку нагріли до 200 градусів Цельсія, повідомляє The Daily Mail.

Вчені відзначили, що створений антивірусний фільтр також здатний знищити 99,9% спор сибірської виразки.

"Цей фільтр може бути корисний в аеропортах і на літаках, в офісних будівлях, школах і круїзних лайнерах, щоб зупинити поширення COVID-19", – пояснив доктор медичних наук Чжіфенг Рен.

Відзначається, що коронавірус може затримуватися в повітрі близько трьох годин, тому такий фільтр дозволить легко і швидко видалити його з відкритого майданчика.

"Ця нова технологія захисту повітря в приміщеннях з біологічним захистом пропонує першу в своєму роді профілактику від екологічної передачі повітряно-крапельним шляхом SARS-CoV-2 і буде на передньому краї технологій, доступних для боротьби з нинішньою пандемією і будь-якими майбутніми повітряними біообробкамив приміщеннях" , – додав доктор медицини Фейсал Чима.

Вчені також запропонували настільну модель, здатну очищати повітря в безпосередній близькості від офісного працівника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені тестують робота, здатного знищити коронавірус та інші мікроорганізми в приміщенні.