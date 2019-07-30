Створення всесвітнього російськомовного каналу: з’явилася перша реакція Нацради

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення майже нічого не знає про створення всесвітнього російськомовного каналу в Україні, а також переймається, аби нововведення не зашкодило "Суспільному мовленню".

Про це розповів член Нацради Сергій Костинський в інтерв'ю "Прямому", коментуючи ідею Офісу президента створити такий канал для посилення позицій України в "інформаційній боротьбі". За його словами, в країні вже існує канал іномовлення.

"Найголовніше, що я сподіваюся, що ці зміни не торкнуться "Суспільного мовлення". Тому що "Суспільне" рухається правильним шляхом, як це відбувається у Європейському союзі", – сказав член Нацради.

Сергій Костинський Скріншот

Костинський зауважив, що наявний підхід до російської мови є "абсолютно адекватним": іномовний телеканал "UA.TV" вже мовить на межі з Кримом і вздовж лінії розмежування. Він зауважив, що "UA.TV" має доступ до європейських, арабських країн, далекого Сходу, США і в Канади.

"Тобто його завдання різними мовами доносити інформацію про те, що відбувається в Україні. Для нас особливо важливо, що цей телеканал є в Донецькій та Луганській областях, у Херсонській області на межі з Кримом", – додав член Нацради.

Проте, за його словами, всі українські телеканали повинні виконувати закон про квоти української мови, стверджувати українську мову як мову, яка об’єднує всю країну.

Ще одним завданням "UA.TV" є створення програм російською мовою для тих громадян України, які проживають або на лінії розмежування, або на окупованій території і, можливо, не хочуть чи не можуть сприймати таку інформацію, зазначив він.

"Я відповідно не можу коментувати нові ініціативи, тому що ми нічого детально про це не знаємо", – підсумував Костинський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні створять всесвітній російськомовний канал для посилення позицій країни в інформаційній війні з пропагандою. Пізніше державний секретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко прокоментував створення такого каналу і пояснив, що це не суперечить закону про мову.

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