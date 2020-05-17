Створення вакцини від COVID-19: коли світ здолає пандемію

Всі сили держав світу спрямовані на створення вакцини для боротьби з пандемією COVID-19. Час від часу лунають підбадьорливі меседжі про те, що препарат буде готовий вже поточного року та запущений у масове виробництво. З іншого боку, низка вчених стверджує, що для його розроблення потрібен ще принаймні рік.

Які країни вже активно займаються тестуванням і коли нам чекати порятунку від коронавірусу – читайте в OBOZREVATEL.

Великобританія. Планується створення мільйона вакцин до осені 2020 року

Британія є, мабуть, однією з найбільш оптимістичних країн, що стосується випуску препарату найближчим часом.

Робота над вакциною ChAdOx1 nCoV-19, що розроблена клінічними групами в Оксфордському університеті та Інституті вакцин в Оксфордському університеті, почалася ще в січні. Завершивши всі доклінічні випробування, препарат почали досліджувати на тваринах.

У Британії планують випустити мільйон доз вакцин до осені

Нещодавно там заявили про позитивні результати тестування засобу від коронавірусу на мавпах. Згідно зі звітом учених, за 28 днів після вакцинації організми всіх приматів виробили антитіла до COVID-19 і змогли побороти вірус.

Епідеміолог Стівен Еванс запевнив, що результати дуже добрі. Він також зазначив, що у вакцинованих тварин не спостерігалося жодних ознак імунного захворювання, яке виникало після застосування вакцин від інших коронавірусів.

"Це була проблема, яку ми в теорії очікували побачити, але вона не проявилася, що вселяє надію", – заявив він.

Зараз у Оксфорді та Саутгемптоні планується поставити експерименти за участю до 510 здорових добровольців віком від 18 до 55 років. Ймовірно, буде додано ще три групи.

Головний вчений дослідження та професор Оксфордського університету Ендрю Поллард заявив, що "мільйони доз" можуть бути створені до осені, якщо "в цьому складному процесі клінічних випробувань нічого не трапиться поганого".

Щойно вакцина буде готова для використання в Британії, за словами Полларда, уряд ухвалить рішення про те, які групи отримають її першими. Але він додав, що насамперед це будуть групи ризику, зокрема літні люди.

Ізраїль. Створення вакцини завершено

Ізраїльський Інститут біологічних досліджень почав тестування вакцини проти коронавірусу ще на початку квітня. Випробування проводяться на гризунах у біохімічній лабораторії оборонного призначення.

Буквально за місяць науковцям вдалося виявити антитіла, які активно атакують коронавірус в організмі зараженого та які можуть бути використані для створення вакцини.

"Відбувся значний прорив у діяльності пошуку антидота проти COVID-19", – йдеться в спільній заяві Міністерства оборони Ізраїлю та Інституту біологічних досліджень.

Антидот розпізнає вірус і нейтралізує його в тілі пацієнта, стверджують ізраїльські медики та військові. Вони зауважують, що створення вакцини завершено. Наразі Інститут патентує засіб і збирається укласти контракт на його комерційне розроблення.

Втім, у Ізраїлі наголошують, що до початку промислового виробництва вакцини необхідно пройти низку складних і тривалих процедур. Вони можуть тривати від декількох місяців до декількох років.

В Ізраїлі заявили про створення вакцини від коронавірусу

США. 300 млн вакцин до кінця року

Ще на самому початку пандемії американський президент Дональд Трамп заявляв, що в США вакцину створять вже за кілька місяців. На жаль, слова глави Білого дому не здійснилися – терміни відсунулися на кінець 2020 року.

Зараз у Штатах розробляються вісім потенційних вакцин проти коронавірусу, які можуть бути готові пізньої осені або ранньої зими.

Щоб максимально пришвидшити роботу над препаратом, там запустили програму під назвою Operation Warp Speed. Проєкт координуватиме зусилля, що їх докладають десятки фармацевтичних компаній, військові та медичні установи. Частина проєктів реалізовується спільно з європейськими компаніями.

Клінічні випробування деяких вакцин уже стартували. Наприклад, у дослідницькому центрі Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сіетлі в рамках випробувань вакцину введуть 45 волонтерам: по дві дози кожному з інтервалом у місяць.

За даними видання, знадобиться ціла серія досліджень і випробувань для того, щоб підтвердити безпеку та ефективність препарату. Однак широкого використання вакцини не варто чекати раніш як за 12-18 місяців.

Трамп сподівається на створення вакцини вже до кінця року

А ось компанія Johnson&Johnson оголосила, що почне цього місяця виробництво вакцини від коронавірусу – ще до того, як вона пройде клінічні випробування або буде схвалена регулятором FDA. Це робиться для того, щоб великі обсяги препарату були готові надійти в продаж на початку наступного року, якщо органи контролю дадуть процесу зелене світло.

Очікується, що на ці заходи Johnson&Johnson витратить 500 мільйонів доларів у рамках партнерства вартістю 1 мільярд доларів із урядом США.

Сам же Трамп заявив, що зараз Білий дім має мету – забезпечити 300 мільйонів доз вакцини до кінця 2020 року.

Китай. На людях випробовують п'ять різних вакцин

Країна, яка "подарувала" світові пандемію COVID-19, повідомила, що китайські вчені почали випробування п'яти різних вакцин від коронавірусу на 2575 добровольцях.

За даними Державного комітету Китаю з питань охорони здоров'я, тестування в першій та другій фазі проходять одна рекомбінантна вакцина на основі аденовірусного вектора та чотири інактивовані вакцини.

На першій стадії клінічні випробування проведені на 539 добровольцях. Уже є дані про безпеку та вироблення антитіл у піддослідних. На другій стадії щеплення було зроблено 2036 добровольцям, наразі відбувається оцінка його ефективності та безпеки.

"Під час організації цих клінічних випробувань ми поки не отримали повідомлень про побічні ефекти. Згідно з планом, якщо все буде успішно, то до липня цього року ми завершимо другу стадію клінічних випробувань вищезгаданих вакцин", – заявив заступник голови Держкомітету Цзена Ісинь.

У Китаї випробовують п'ять різних вакцин

Водночас він не уточнив, коли можуть остаточно завершитися дослідження вакцин, що складаються з трьох фаз.

Свої розроблення здійснюють й інші країни світу, але про значущі прориви мови поки немає.

Коли почнеться масова вакцинація

За даними ВООЗ, на створення вакцини потрібно від року до 18 місяців. А значить, що придатна для використання вакцина може з'явиться не раніше як весною 2021 року, а може, й восени того ж року.

Таку точку зору підтримують вчені з Франції, Німеччини та інших країн.

Є й більш песимістичні заяви про те, що вакцина так і не буде винайдена. Науковці зауважують, що в світі так і не були розроблені препарати, здатні захистити від коронавірусів SARS і MERS. Втім, ці збудники зникли самостійно, тож усе ще залишається надія, що з новим типом коронавірусу SARS-CoV-2 трапиться те ж саме.

З іншого боку, є думка, що вірус залишиться з нами назавжди та стане сезонним, як і звичний для нас грип.

Коронавірус може стати сезонною хворобою, як грип

Але більш швидке створення вакцини все ж припускають, про що заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге.

"Робота триває, ми спостерігаємо дивовижну швидкість. Але важливо пам'ятати про безпеку й про те, що ми працюємо для всіх. Ніхто не знає, коли з'явиться вакцина. Зазвичай це триває від року до 18 місяців. Ми сподіваємося, що завдяки безпрецедентній координації це відбудеться швидше. Можливо, раніше, ніж за рік, але хтозна", – сказав він.

Щоправда, називати якісь конкретні терміни у ВООЗ все-таки не беруться.