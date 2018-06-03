Створення єдиної церкви в Україні: Порошенко озвучив дату

Президент України Петро Порошенко очікує отримання Томосу про автокефалію Української православної церкви до 28 липня - 1030-річчя хрещення Русі.

Як передає прес-служба глави держави, про це він заявив під час участі в Молитві за мир в Україні разом з українською громадою Іспанії, яка відбулася в Кафедральному соборі Альмудена в Мадриді.

"Перемога - це не тільки звільнення української землі. Перемога - це коли вперше, більш ніж за 300 років, в Україні з'явився реальний шанс створити Єдину Помісну Православну і головне - Українську церкву... І ми молимося, щоб до 1030-ї річниці Хрещення України-Руси святим рівноапостольним князем Володимиром Господь дарував нам цей Томос", - сказав Порошенко.

Президент зазначив, що 9 квітня під час зустрічі в Стамбулі зі Вселенським Патріархом зверталася увага на те, що в разі спільного звернення українського президента, Верховної Ради і церковних ієрархів Синод Вселенського Патріархату буде готовий надати українській церкві Томос про автокефалію.

"Я був би дуже щасливий, коли б це сталося. І найближчим часом я вірю в те, що у нас все вийде", - сказав Порошенко, додавши, що Україна завоювала своє право мати єдину помісну церкву, оскільки заплатила за це високу ціну.

Нагадаємо, 17 квітня президент України Петро Порошенко анонсував створення єдиної української церкви. За його словами, єпископи УПЦ КП підписали звернення до Вселенського Патріарха про надання Томосу нової Української православної автокефальної церкви.

Як повідомляв OBOZREVATEL.UA, 18 квітня ієрархи УПЦ КП і УАПЦ офіційно передали президенту звернення до Патріарха Варфоломія. 19 квітня Верховна Рада підтримала його.

Також раніше Порошенко розповів подробиці створення в Україні єдиної церкви.