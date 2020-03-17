Україна домовилася про точки евакуації, з яких громадяни, що застрягли за кордоном, гарантовано зможуть дістатися на батьківщину безкоштовно або за пільговою ціною.

Станом на 17 березня, налагоджено планове повернення українців з Єгипту, ОАЕ, Домініканської Республіки, курортних островів Азіатсько-Тихоокеанського регіону, повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

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Список точок-хабів, який у подальшому буде оновлюватися:

Стамбул (літак).

Дубаї, Абу-Дабі (літак).

Прага (літак до Польщі, після - поїзд).

Берлін (поїзд і літак).

Варшава, Перемишль (потяг).

Відень (поїзд і літак).

Братислава (до Польщі, після - поїзд).

Рига, Вільнюс (поїзд).

"Держава надає максимальне сприяння туроператорам і перевізникам, щоб вони забрали українських туристів із віддалених точок світу", – наголосили у відомстві.

Також найближчим часом будуть організовані спецрейси в Україну за пільговою ціною. Вони будуть здійснюватися з міст із найбільшою концентрацією громадян. Куди і звідки вони будуть відправлятися, громадянам повідомлять посольства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України озвучив план щодо евакуації громадян, які не змогли повернутися в країну до посилення карантинних заходів.

Нагадаємо, що 11 березня Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні до 3 квітня у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19.

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