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18 березня • оновлено в 00:30
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Створені точки для евакуації українців з-за кордону: список

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Україна домовилася про точки евакуації, з яких громадяни, що застрягли за кордоном, гарантовано зможуть дістатися на батьківщину безкоштовно або за пільговою ціною.

Станом на 17 березня, налагоджено планове повернення українців з Єгипту, ОАЕ, Домініканської Республіки, курортних островів Азіатсько-Тихоокеанського регіону, повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

Безкоштовно або за пільгою! Озвучено список точок евакуації українців

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Список точок-хабів, який у подальшому буде оновлюватися:

  • Стамбул (літак).

  • Дубаї, Абу-Дабі (літак).

  • Прага (літак до Польщі, після - поїзд).

  • Берлін (поїзд і літак).

  • Варшава, Перемишль (потяг).

  • Відень (поїзд і літак).

  • Братислава (до Польщі, після - поїзд).

  • Рига, Вільнюс (поїзд).

"Держава надає максимальне сприяння туроператорам і перевізникам, щоб вони забрали українських туристів із віддалених точок світу", – наголосили у відомстві.

Також найближчим часом будуть організовані спецрейси в Україну за пільговою ціною. Вони будуть здійснюватися з міст із найбільшою концентрацією громадян. Куди і звідки вони будуть відправлятися, громадянам повідомлять посольства.

Безкоштовно або за пільгою! Озвучено список точок евакуації українців

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України озвучив план щодо евакуації громадян, які не змогли повернутися в країну до посилення карантинних заходів.

Нагадаємо, що 11 березня Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні до 3 квітня у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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