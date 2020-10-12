Студентів не виселятимуть із гуртожитків через дистанційне навчання – МОН

На час дистанційного навчання в Україні студентів закладів вищої освіти не будуть примусово виселяти з гуртожитків.

Про це 12 жовтня повідомив виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет у себе в Telegram. Він зазначив, що гуртожитки є одним із місць потенційної небезпеки поширення коронавірусу.

Незважаючи на це, в МОН розуміють, що багатьом студентам важливо зберегти робочі місця. Також деякі студенти проживають у "червоній" карантинній зоні.

"В офіційному документі МОН лише рекомендація з від'їзду з гуртожитків додому (крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, студентів із тимчасово окупованих територій,"червоних" карантинних зон та інших) із зобов'язанням адміністрацій ЗВО щодо збереження місця проживання студента в гуртожитку і з обов'язковим перерахунком сплачених за гуртожиток засобів (у разі виїзду з гуртожитку з 15.10.20 до 15.11.20)", – уточнив Шкарлет.

Міністр попросив студентів поставитися до рекомендацій не емоційно, а з урахуванням реалій сьогоднішньої небезпеки поширення пандемії.

Він зазначив, що ці заходи є винятково превентивними, для зниження ризиків захворюваності, з урахуванням того факту, що в гуртожитках фізично неможливо дотримуватися вимог дистанціювання в загальних кімнатах, місцях загального користування: кухнях, душових кімнатах і т. д.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, карантин в Україні буде посилено вибірково, де відчутно не страждає економіка. ЗВО тимчасово переведуть на дистанційне навчання, а канікули в школах розпочнуться раніше. Крім того, буде введена відповідальність для керівників за недотримання карантину.