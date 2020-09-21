Студенти КНУ вийшли на протест через з'їзд "слуг": Корнієнко відповів

Студентський парламент КНУ імені Тараса Шевченка висловив обурення тим, що "слуги народу" організували з'їзд партії на території навчального закладу.

Як передає "Прямий", студенти провели акцію під гаслом "Освіта без політики". Вони вишли під будівлю закладу із плакатами "Шева не зелений".

Студенти наголосили, що, згідно з законом, політики не мають права проводити свою діяльність у закладах освіти.

"Ми хотіли, аби, в першу чергу, нам надали гарантії того, що такі політично-вмотивовані не мали місце на території університету. Також ми б хотіли дізнатись, хто надав дозвіл на проведення такого заходу", – розповів студент третього курсу Максим Антоненко.

Студенти КНУ вийшли на протест Фото: prm.ua

Їх обурило проведення з'їзду "слуг" на території КНУ Фото: prm.ua

Акція студентів під КНУ Фото: prm.ua

Зі свого боку, голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко, відповідаючи на звинувачення щодо проведення з'їзду політсили на території червоного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка, заявив, що там відбулась лише урочиста частина заходу.

В інтерв'ю LB.ua. він наголосив, що ця локація – знакова для Києва.

"Червоний корпус – знакова для столиці локація. А ми виступаємо за нову якість столиці – без незаконних забудов, порушень, тощо", – сказав він.

Водночас Корнієнко заявив, що партія готова до критики через проведення заходу в університеті: "якщо будуть які-небудь санкції (якщо мали місце порушення, – ред.), ми готові".

"Формально-юридично наша конференція з висування кандидатів до Київради відбулася в неділю об 11 годині. Пізніше, у внутрішньому дворику Київського університету імені Шевченка, це була вже друга, більш урочисто-офіційна частина", – відзначив політик.

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