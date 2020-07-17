Студент, який кинув у Януковича яйцем, отримав топпосаду в "Укрзалізниці"

Дмитро Романюк, який у 2004 році кинув яйцем у тодішнього прем'єр-міністра і кандидата у президенти України Віктора Януковича, став топменеджером "Укрзалізниці".

Як повідомляється на офіційному сайті компанії, Романюк очолив вертикаль управління відносинами з органами державної влади.

Зазначається, що він має успішні кейси міжнародної співпраці та інвестиційних проєктів.

Дмитро Романюк став відомим після того, як під час передвиборчої президентської кампанії 2004 року жбурнув яйцем у Януковича в Івано-Франківську.

Пізніше отримав дві вищі освіти і став кандидатом економічних наук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з жовтня 2019 року Романюк обіймав посаду заступника голови Івано-Франківської ОДА, до того працював у приватних структурах, а також в Офісі залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest.