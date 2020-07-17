Студент, який кинув у Януковича яйцем, отримав топ-посаду в "Укрзалізниці"

Дмитро Романюк, який у 2004 році кинув яйцем у тодішнього прем'єр-міністра і кандидата в президенти України Віктора Януковича, став топ-менеджером "Укрзалізниці".

Як повідомляється на офіційному сайті компанії, Романюк очолив вертикаль управління взаємовідносинами з органами державної влади.

Зазначається, що він має успішні кейси міжнародного співробітництва й інвестиційних проєктів.

Дмитро Романюк став відомим після того, як під час передвиборчої президентської кампанії 2004 року жбурнув яйцем у Януковича в Івано-Франківську.

Пізніше отримав дві вищі освіти і став кандидатом економічних наук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з жовтня 2019 року Романюк займав посаду заступника голови Івано-Франківської ОДА, до того працював у приватних структурах, а також у Офісі залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest.