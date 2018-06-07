"Обстріл" автобуса в "ЛНР": ВСУ заявили про провокації

Заяви з боку терористів "ЛНР" щодо обстрілу Збройними силами України з 82-мм мінометів рейсового автобусу в н.п. Голубівське Попаснянського району Луганскої області, в результаті чого 6 пасажирів отримали поранення різного ступеню тяжкості, не відповідає дійсності.

В коментарі OBOZREVATEL начальник прес-центру штабу Операції об'єднаних сил полковник Юзеф Венскович повідомив, що українські військові не вели і не ведуть вогонь по мирним населеним пунктам.

"З нашого боку вогонь з важкого озброєння в тому районі не вівся, тим більше, по населеним пунктам", – заявив Венскович.

За його словами, таке повідомлення - це чергова провокація російсько-окупаційних військ, для того, щоб дискредитувати ООС та залякати мирне населення.

"ООС вживаються всі можливі заходи для збереження життя та здоров'я мирного населення, як на підконтрольній Україні території, так і на окупованій", – відзначив полковник.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в результаті обстрілів проросійськими терористами українських військових 6 червня, двоє бійців ЗСУ загинули, ще двоє отримали поранення.