Маскували бізнес і доносили: кого карали за порушення карантину в Україні

В Україні за час карантину правоохоронці склали 12,5 тис. протоколів, усього порушники заплатили 4,5 млн грн. Як з'ясувалося, далеко не завжди суди погоджувалися з доводами поліцейських або місцевих органів влади і штрафували.

Також не понесли покарання всі власники магазинів, які продовжували вести бізнес. Однак дісталося українцям, які виходили в парки або забули надіти маску на вулиці.

Детальніше про те, за що карали на "ізоляції", читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

За що суди відмовляються штрафувати

З огляду на матеріали Реєстру судових рішень досить часто порушникам можна уникнути штрафу. Зазвичай знаходять недоліки в протоколах, складених місцевою владою або поліцією. Або посилаються на те, що інцидент стався на території, непідконтрольній цьому суду.

Судова влада України

Наприклад, суд Миколаєва розглядав справу безробітного, який 5 квітня торгував ковбасою зі своєї машини. Поруч перебували чотири людини, охочі купити продукт. На продавця поліція склала протокол. Але суддя вирішив, що чоловік не винен і не порушував карантин.

У тому ж Миколаєві суд Ленінського району звільнив від сплати штрафу водія маршрутки. 19 березня в його автобусі поліція виявила 22 пасажирів, що перевищувало норму перевезення (потрібно не більше 10 осіб). Водія визнали винним. Однак штраф він не заплатив, бо порушення виявилося незначним.

Викликали поліцію з помсти

Нерідко клієнти магазинів або перукарень викликали поліцію й писали скарги на підприємців. Так, у Тернопільській області в місті Бучач місцева мешканка викликала правоохоронців у бутик, де сама ж купила жіночу білизну й колготки.

Під час карантину дехто зводив особисті рахунки й викликав поліцію до своїх недругів Капітал

Щоправда, на судовому засіданні з'ясувалося, що між власницею магазину і свідомою громадянкою існує конфлікт. Тому суд не взяв до уваги відео, як заявниця робить купівлю, господиню бутика виправдали.

У Черкаській області був випадок, коли начальник одного з відділень поліції доручив підлеглій перевірити підозрілий магазин. Коли вона туди зайшла, двері були відчинені, а всередині перебували власниця й ще одна жінка.

Обидві переконували, що не працюють, а просто прийшли витерти пил на полицях. Суд їм повірив і не покарав.

Часто карали перукарів delo.ua

В Ізмаїлі клієнтка здала перукарку, в якої обслуговувалася на карантині. Як виявилося, вона працює барменкою в тій будівлі. На суді дівчина заявила, що прийшла в салон на зачіску й манікюр. Сама майстриня свою провину заперечувала й говорила, що вийшла підстригти тільки своїх співробітників. Однак суд вирішив, що жінка повинна заплатити штраф у 17 тис. гривень.

Штраф за стрижку бороди

Також не пощастило перукарці з міста Олександрія на Кіровоградщині. Поліція зняла відео, як вона працювала 28 березня. Жінка запевняла, що насправді в салоні її товариш, який допомагав їй зняти бойлер і вимкнути опалення, а за це вона його поголила. Ще нібито там була її знайома, яка прийшла зайняти грошей. Але суд не повірив і призначив штраф у 17 тисяч гривень.

На Волині поліція і представник обладміністрації накрили салон, де власниця якраз обслуговувала клієнтку. Та запевняла, що жінка не може фарбувати волосся вдома, чи то через алергію, то чи через зламаний бойлер, тому з нафарбованою головою приїхала в перукарню змити фарбу. Суд такій версії не повірив. Однак майстриню не покарали, оскільки час вийшов – подія відбулася 12 квітня, а засідання 11 червня, коли всі перукарні вже були відкриті.

Свідок info

В Одесі постраждав "Barbershop Frizоr". Коли прийшла поліція, два барбери продовжували стригти бороди клієнтам. Тепер їм доведеться заплатити 17 тис. грн.

Треба відзначити, що в багатьох випадках суди відмовлялися карати перукарів, оскільки було недостатньо доказів. А самі майстри запевняли, що просто зайшли забрати речі, прибрати приміщення.

В Україні карали перукарів за порушення карантину Главком

Підприємці уникають покарання

Часто суди не карають підприємців, які явно порушують правила карантину.

Так, у Херсонській області в місті Олешки уникнув покарання власник магазину пластикових вікон. До нього навідався перевіряльник, але крім чоловіка, в приміщенні нікого не було, тому суд вирішив, що той нічого не порушив.

Liga.net

Те ж саме відбулося і в Чернігові. Там не покарали директора ТОВ "Черніговтор". Суд послався на відсутність доказів – чеків або даних свідків.

У Вінниці 20 травня, коли ще було заборонено роботу непродовольчих магазинів, поліцейські виявили торгову точку, де тривала торгівля. Суд справу закрив, пославшись на те, що в протоколі не зазначено, як саме власник магазину порушив карантин.

У Маріуполі суд не став карати господиню кафетерію, яка продовжувала приймати відвідувачів 18 березня, після закриття по всій країні закладів громадського харчування.

Не захотів на обсервацію й не треба

Часто суди ставали на бік громадян, які поверталися з-за кордону й не бажали проходити обсервацію. Так, 23 квітня українець перетинав пункт пропуску "Гоптівка" в Харківській області. Але відмовився підписувати угоду на "ізоляцію". Суд повернув протокол прикордонникам, визначивши, що документ недостатньо правильно оформлений.

РБК

У Стрию Львівської області суд пробачив місцевому жителю, якого поліція затримала в парку. Сам порушник розповів, що вийшов із будинку прогулятися, але дуже захотів поїсти, тому сів на лавку перекусити.

У Чернігівській області громадянин самовільно покинув місце обсервації й повернувся додому. На нього оформили протокол, однак суддя визнав документ недостатньо конкретним, тому повернув його в поліцію.

Вийшов без маски – штраф

Під час карантину поліція активно ловила не тільки підприємців, а й звичайних громадян, які вирішили підзаробити, а також тих, які гуляли вулицею без масок або в лісі.

Наприклад, у Полтавській області суд покарав жителя села Оржиця за те, що 25 березня під час карантину він торгував насінням овочів. На відміну від власників магазинів, яким вдавалося піти від відповідальності, продавець попав на 17 тисяч гривень.

У Сумах оштрафували відвідувача, який зайшов в магазин без маски

Суд із тренером, який переплив Дніпро в знак протесту, триває 24 TV

Тренер хотів пройти в Гідропарк, але його не пустили

Не став суд у Києві карати і тренера, який 6 квітня на знак протесту, що його не пускають на спортивний майданчик у столичному Гідропарку, вирішив переплисти Дніпро. Суд побачив недоліки в поліцейському протоколі й відправив його на доопрацювання. Розгляд справи в Дніпровському суді Києва ще триває.