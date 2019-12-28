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28 грудня • оновлено в 23:48
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/ Суспільство

Стрічку перерізав мер: на Сумщині відсвяткували відкриття світлофора

1.2т
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У місті Конотоп Сумської області урочисто відсвяткували відкриття світлофора.

У заході брав участь навіть мер міста Артем Семеніхін, який перерізав стрічку. Відео "свята" опубліковано на YouTube.

"Найголовніше – світлофор працює на вимогу. Тут є кнопка, натиснувши яку, можна перейти через дорогу. Дай бог, щоб у нашому місті все розвивалося добре, за прикладом цього світлофора", – похвалився мер.

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Як писав OBOZREVATEL, напередодні в мережі "підловили" президента Володимира Зеленського. Раніше він обіцяв, що не братиме участі в урочистих відкриттях об'єктів інфраструктури, але недавно був помічений на запуск відремонтованого мосту на Прикарпатті.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Суми
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ну вот, а вороги говорят, что у Украины нет достижений...
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0
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Добрыня .
Добрыня .
Интересно, после открытия, были массовые гуляния с раздачей блинов с лопаты. Или это традиции другой страны?.
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1
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Mega Death
Mega Death
Это троллинг такой? Мэр светофоры:с кнопочкой" открывает.
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