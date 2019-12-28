Стрічку перерізав мер: на Сумщині відсвяткували відкриття світлофора

У місті Конотоп Сумської області урочисто відсвяткували відкриття світлофора.

У заході брав участь навіть мер міста Артем Семеніхін, який перерізав стрічку. Відео "свята" опубліковано на YouTube.

"Найголовніше – світлофор працює на вимогу. Тут є кнопка, натиснувши яку, можна перейти через дорогу. Дай бог, щоб у нашому місті все розвивалося добре, за прикладом цього світлофора", – похвалився мер.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в мережі "підловили" президента Володимира Зеленського. Раніше він обіцяв, що не братиме участі в урочистих відкриттях об'єктів інфраструктури, але недавно був помічений на запуск відремонтованого мосту на Прикарпатті.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!