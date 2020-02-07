Стрибнула в крижану воду на очах коханого: патрульні Луганщини показали відео дивовижного порятунку

У Лисичанську Луганської області патрульні поліцейські врятували 17-річну дівчину, яка на їх очах зістрибнула з мосту в крижану воду.

Відео опублікувала в п'ятницю, 7 лютого, пресслужба патрульної поліції (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Коли на твоїх очах 17-річна дівчина стрибає з моста в крижану річку – ти не маєш часу на коливання. У такій ситуації є одне-єдине правильне рішення – будь-яким способом врятувати її", – йдеться у повідомленні.

Патрульні Луганщини показали відео диво-порятунку

Відзначається, що під час патрулювання екіпаж патрульних зупинив хлопець зі словами: "Моя дівчина хоче стрибнути з моста, підвезіть мене туди". Хлопець пояснив, що посварився зі своєю 17-річною подругою, вона подзвонила і сказала, що накладе на себе руки.

Патрульні Михайло Єремєєв і Дмитро Козюберда посадили юнака до авто і негайно вирушили на міст через річку Сіверський Донець. Дівчина дійсно перебувала там. Інспектори попросили хлопця не підходити до неї і спробували самі налагодити контакт. На прохання поліцейських не робити цього – дівчина плакала і кричала.

У цей час її хлопець не втримався і почав бігти до неї. Побачивши його, дівчина зробила крок і впала вниз. Патрульні миттєво кинулися на порятунок. Температура води була -7 градусів.

Дівчина, яку поліцейські витягли на берег, була без свідомості і посиніла від холоду. Інспектори почали робити їй непрямий масаж серця, після чого вона відкашляла воду і прийшла до тями.

Надалі інспектори допомогли транспортувати дівчину в карету швидкої. Медики надали їй невідкладну допомогу і госпіталізували в лікарню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві двоє школярів 6 березня провалилися під лід у Подільському районі, однак завдяки щасливому випадку це побачили перехожі і врятували дітей.

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