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Олена Степова
Олена Степова
Письменниця, блогер, юристВсі статті автора

Обнуление общества на Донбассе проходит успешно

9.1тЧитати новину російською

Жители ОРДЛО уже не шагают назад в СССР, они туда стремительно летят. Жаль, что те, кто ностальгировал по лагерям, расстрелам, равенству и братству, сильной руке товарища Сталина, дефициту и прочим "изюминкам" жизни в СССР, потянули туда и тех, кто этого не хотел.

Да, в ОРДЛО оккупация, не забываем об этом. И Россия, конечно же, главный виновник и деградации, и деэволюции и деиндустриализации оккупированных территорий.

Фактически все "де", которые привнесены оккупантом, просто оно удачно и плотно наложились на желания, мнения, внутренние "хачу" некоторой части жителей Крыма и Донбасса. Не всех, конечно же, не всех. Но возможна ли она была без той толики людей, давшей России нужную ей картинку для оправдания войны? Без вот этих "путинвведистов" и "назад в эсссрщиков"? Без вот этих "пабагатому", "как в России", "какая разница, кто платит"?

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Ботофермы из России переезжают в ОРДЛО

Возможна ли была оккупация многомиллионного Донбасса при многомиллионном отпоре России в 2014-м году? Конечно же, нет.

Это страшно, конечно, когда меньшинство решило за большинство только потому, что большинство инертно-инфантильно промолчало. Но это наука всем. Всем нам!

Напомню, что "рыфырындум" в мае 2014 года дал красивую картинку для русских СМИ "многомиллионного голоса народа Донбасса" лишь потому, что, например, в Свердловске работало всего 7 избирательных участков в городе, и ни одного в селах и поселках. На 72 000 город-район, где на нормальных выборах избирательных участков было всегда более 100.

Но на эти 7 участков пришли как раз те активные, которые и сказали свое слово за весь Донбасс.

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А есть ли у русских русское?

На март 2014-го активных пророссистов, добровольно выходящих на акции, ложащихся под украинские танки, агрессивно и нагло выступающих против Украины было всего 5% от всех жителей Донбасса.

"За Россию" и "назад в СССР", которые тихо ждали "как в Крыму", "пабагатому", но не желали активно ни выступать, ни воевать, было около 35%. Они просто ждали, высказывали свое одобрение происходящему не вмешиваясь, так сказать "диванные войска", одобрявшие и ждавшие "сильную руку товарища Путина". То есть в общем количестве это было 40-45% от всех жителей Донбасса.

Активных проукраинских, тех, кто выступал на митингах и открыто высказывал свое мнение, было тоже 5 % от всех жителей Донбасса. Тех же, кто был за Украину, но не выступал открыто, высказывал свое мнение на так сказать бытовом уровне общения, было 20%. То есть в общем количестве это 25% от всех жителей Донбасса.

Остальные - "какая разница, кто будет платить зарплату", "от нас ничего не зависит". Не стоит об этом забывать!

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Русский мир пожирает своих донбасян-создателей

Мог ли многомиллионный Донбасс остановить войну? Мог! В марте 2014-го еще не было танков и русских кизяков с "добровольцами". В маленьких шахтерских городках, таких, как Свердловск, русские "кураторы" даже не выступали на митингах. Они просто стояли и улыбались, глядя на беснующуюся толпу. Толпа давала красочную картинку. Шахтеры, пенсионеры, регрессники, учителя, врачи, милиция с народом, афганцы, чернобыльцы. В Ютубе есть прекрасное видео "Митинг март 2014-го, Свердловск", где я могу назвать пофамильно большую часть его участников. А если бы тогда на их 1000 вышло 50 000 свердловчан, которые сказали бы свое "нет" триколорадной угрозе? А если бы 50 000 из 72 000 Свердловска встали бы с украинской стороны границы и стояли бы до осени 2014-го, антивоенным Майданом? Пошли бы по ним русские танки? Нет! Путину для агрессии и оккупации нужна была всего горстка придурков, которые весело скакали с триколорадками по площадям Донбасса и миллион инфантов, которые сказали "это нас не касается, какая разница, лишь бы зарплата". Теперь на Донбассе Россия, СССР, 90-е, "братки-опочленцы" с автоматами, подвалы, доносы, расстрелы и…Деэволюция, деиндустриализация, регресс и обнуление морали, которые не разбирают, кто ты, левый, правый, комиссар, эмиссар, "наварас", скрепный человек или же просто мирный житель, плывущий по ситуативному течению оккупационного времени.

Деэволюция просто накрыла оккупированные регионы и возвращает их …Я даже не знаю, как описать ситуацию в ОРДЛО. Это уже и не СССР даже, и не бурные 90-е, это какая-то гремучая смесь из 37-го, 18-го, 41-го, 60-х и 90-х.

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Они смеются над нами, "предателями Донбасса"

И не важно, что у жителей ОРДЛО есть телевиденье, интернет, мобильные телефоны и другие невиданные в эСССРии чудеса техники, бытовой, строительной, промышленной и электронной. Все это обоксюморонилось и гармонично вписалось во весь этот треш, четко ограниченный желаниями народа. Иногда мне кажется, что там, наверху, кто-то с потрясающим чувством юмора взял да и исполнил все и сразу.

"Хачу в СССР" - орал ватник и…Вот тебе лопух вместо туалетной бумаги, туалетная бумага в колбасе, хамство, сбор металлолома, чтобы выжить, закрытые предприятия, низкая культура населения, церковь, больше похожая на клуб сатанистов-любителей, гадалка вместо УЗИста, маятник целителя вместо кардиограммы.

Вот и получилось наслоение времен и эпох. Человек с мобильным телефоном мечтает жить, как при Сталине - да получите и распишитесь - вот вам зона, гетто, лагеря, автоматчики, доносы, отжим имущества по доносам, запрет покидать территорию, бесплатная стройка, тысячи рабов строят "стройки века", тысячи зэков топят в Беломорканале, миллионы людей попадают в лагеря, где используются попросту, как бесплатные рабы для государственной машины.

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Лучшее селфи ихтамнетов на Донбассе

И не важно, что человек –то рассчитывал, мечтая "всех посадить и расстрелять", что сажать и расстреливать будут только тех, кто ему не понравился, у неба своеобразное чувство юмора, оно просто исполнило "всех расстрелять, всех в лагеря". Все, так всех. И вот тот, кто мечтал о сильной руке "товарища Сталина" сегодня вытирает сопли под носом, офигевая от политики "сильной руки товарища Пасечника", "сильной руки товарища Захарченко" и "сильной руки товарища Путина".

Странное дело, эти желания. Сколько слышала вот этих "назад в СССРщиков", никто из них не хотел, чтобы "расстрелять" и в "лагеря" было бы вынесено в отношении него. Только его враги, родня и соседи шли на жертвенный расстрел, а он сидел рядом с "товарищем Сталиным" и вальяжно распоряжался их жизнями, не иначе.

Я всегда спрашиваю тех, кто хочет "как в России" и "назад в СССР" - а вы готовы отказаться от выбора продуктов в современных магазинах? от современного обслуживания? от современных лекарств? от современной медицины? от свободы передвижения, мнения, слова? от гаджетов? От…

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Кричать "распни", "всех неугодных расстрелять" - это ведь не преступление…

Ну, как возмущается среднестатистический "зубожилый" держатель долларов, владелец депозита, владелец иномарки, современной техники или старушка, чьи дети обеспечивают ей сытую старость, работая за рубежом и присылая ей валюту, это же все останется, причем тут все это и наше желание к "честной и справедливой жизни, где Сталина на всех хватает".

Нет, мои дорогие, а давайте по-честному. Назад, так назад. Вот, как в ОРДЛО.

С пионерами. С маевками. С еженедельными парадами в выходные дни. С картонными звездами вместо социальной защиты. С поздравительными открытками вместо пенсии. С концертами вместо зарплаты. С лагерями, с собаками, с запретом на выезд, со шмоном на "границе". Без загранпаспортов.

Декрет и отпуск по достижению ребенком? Вы, нормальные, да наши бабы в поле рожали! Роддом с современным оборудованием, присутствие мужа на родах, прививки? Это все не скрепно, поп посвятит, раньше акушерка справлялась и в коридорах рожали, и вообще…

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Мои донбасские земляки - это обезьяна с Библией и гранатой

В шахтах- без современных средств защиты от пыли, метана, без крепи и арок. Хотя, о чем это я? Шахты? Шахты закрыть, так как уголь никто не покупает, да и дорого его добывать, накопать копанки. А в копанках стал вентилятор, задохнулись все, набрали следующих. Все так просто!

На предприятиях закон и профсоюзы, путевки и бесплатно…Стоп! Только на тех предприятиях, которые принадлежат Пасечнику, Захарченко в ОРДЛО профсоюзы защищают Пасечника-Захарченко, а не людей, путевок нет, больничные не платятся.

В фермерстве…Стоп! Какое такое фермерство? В СССР были колхозы.

Бизнес? Так в СССР за бизнес в лагеря.

Аборты без анестезии. И пломбы в зубки тоже. И сколько у вас там в магазине сортов колбасы, сыра, конфет, консервов, моющих средств, средств гигиены? Вот-вот, и этого не должно быть. В СССР так в СССР!

Я считаю, что жизнь в ОРДЛО нужно показывать в новостях каждый час. Вот об этом нужно делать ток-шоу. Об этом должны говорить социологи и политологи, психиатры и психологи. О том, как в один миг, некогда развитой и промышленный регион "назад" в никуда.

Показывать образование в ОРДЛО и качество подготовки "специалистов", ведь в "ВУЗы" ОРДЛО набрали и пенсионеров, и выпускников всех лет, которые не знают украинского, русского, просто не способны к обучению, обучение идет по принципу "абы числились". "Депломы" на русском языке не принимает даже Россия.

Показывать их учебники для детей- скрепы, православие, СССР, расстрелять, напиши донос на родителей. Мальчики отдельно, девочки отдельно. Все учатся стрелять! А пионеры благословляет поп! Красное знамя, серп, молот, Сталин, Ленин, "взвейтесь кострами", "боже царя храни, "наш святой царь Николай I-мученик", "во имя отца и сына"…

В медицине в ОРДЛО еще есть довоенная техника. Еще же не все поломалось, укралось, вывезлось в Россию. Что-то работает. А вот специалистов нет. В Ровеньках один хирург на город. Выедет он и?...

В Ровеньках до войны был современный аппарат МРТ, кардиограф, швейцарский аппарат УЗИ и маммографии, где они? Их просто продали, сначала списали, как сломанное и продали. Такая ситуация и в Свердловске, и в других городах ОРДЛО. Все полученное до войны современное оборудование просто разворовали и продали в Россию в частные клиники. Кто? Жители ОРДЛО, врачи. Хорошие специалисты выехали. Плохие распродают остатки оборудования, торгуют гуманитарными лекарствами, меняют срок годности на лекарствах. Что дальше?

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В ОРДЛО в три раза больше военных потерь, как среди ихтамнетов, так и среди местных коллаборантов –террористов именно из-за низкой медицинской помощи, квалификации и отсутствия современных кровоостанавливающих лекарств?

В ОРДЛО люди реально в соцсетях обсуждают страх идти в врачу из-за высокой степени риска заражения ВИЧ и гепатитом.

В ОРДЛО закрыто 80% от довоенного количества специализированных лечебных учреждений-туберкулезных, кожно-венерологических, инфекционных. Спросите у наших медиков из зоны АТО, которые дежурят на КПВВ или работают в привоенных районах, сколько они за это время видели людей с открытой формой туберкулеза, которые едут в Украину за помощью из ОРДЛО? Сотни! Спросите медиков прифронтовых городов с украинской, мирной территории, сколько к ним обращается жителей ОРДЛО за помощью?

Шахтеры и металлурги ОРДЛО режут на металл свои предприятия. Абы хоть какие-то гроши сегодня. Завтра? Завтра или Россия заберет и даст, или Украина вернет и восстановит, и даст. Кто-то же даст. Они обязаны!

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Я долгое время не понимала, как в голове вот этих "заэсссрщиков" может поместиться такая "окрошка" из эпох, времен, структур, режимов. Понятное дело, русские, они живут в вот этом угарном треше империализма-социализма-сталинизма-совкизма уже давно, и даже получают от этого удовольствие. Но жители современного, развитого, индустриального Донбасса и вот это все, почему? Может в этом ответе корни войны?

Я не знаю. В ОРДЛО все больше ностальгических маркеров "а помнишь", и вот эти все: как мы были счастливы, когда выпирали жопу лопухом; как пили из одного стакана; мороженное по 7 копеек; колбаса по 2-20; кино-домино, лагеря, сильная рука.

Сейчас в ОРДЛО трен "а помнишь, как классно было, когда мы собирали и сдавали пустые бутылки"…

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И вот думаешь, 5 лет войны и 5 лет жизни в сюре из СССР, сталинизма, империализма и 90-х, вот этого извращенного рашизма, православных гадалок и борьбой против всех за все, неужели они не выветрили эту "окрошку" из голов донбасян, ведь многое увидено и пережито. Но, нет! Все советские маркеры, указывающие на продолжение деградации и деэволюции территорий находят поддержку в массах.

Донбасс готов продолжить деградацию.

А ведь вот эти картинки, они маркеры, понимаете? Раскидывая их в соцсети, социологи ищут питательную среду для продолжения обнуления территории и усугубления социально-экономической ситуации.

А помните, как пили на улице с одного стакана?- спрашивает картинка, - Да, это классно,-отвечает плебс! И получает то, к чему готов, что его радует и забавляет.

А помните, как классно сдавать пустые бутылки и жить на это? Дааа, -орет толпа донбасян, - мы так этого хотим!

Да, получите!

В соцсетях ОРЛО опубликованы документы, это скрины нового "постановления" "совета мыныстров" "рыспублики" о создании в ОРЛО трудовых лагерей, где бесплатно будет трудиться молодежь на благо "страны". Трудовые отряды будут формироваться из тунеядцев и студентов, рабочих и крестьян для строительства частных предприятий в ОРЛО, или резки на металл закрытых, или копки окопов, или заготовки травы скоту в частных фермерских хозяйствах, или проведения санобработки подвалов, колодцев, ведения ассенизаторских работ…

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Діти-діти, куди вас подіти

В трудовые лагеря-отряды будут набирать подростков и со школ. Были бы "заявки" от "министерств" и "учреждений". Помните, как в СССР нас снимали с уроков и везли в поля убирать урожай или тяпать посевы? "Если помнишь, ставь класс"!- кричит маркер. И родители-донбасяне "о, это классно, мы ездили и работали, и ничего, пусть и наши дети"…

К концу года в ОРДЛО будет введена уголовная ответственность за тунеядство. Этих тоже в бесплатные лагеря.

В ОРДЛО введены налог на бездетность и смертная казнь! Уголовная ответственность за гомосексуализм! Принудительная психиатрия!

Ну, тогда уже давайте и уголовную ответственность за "фарцовку". В СССР бизнеса не было. Это чуждо советскому человеку!

ОРДЛО полностью управляется из России. И все эти "эксперименты", это российские политтехнологи. На жителях ОРДЛО оттачиваются и программы, которые уже завтра будут внедряться в РФ или уже внедрены в России и принесли потрясающие результаты по обнулению общества.

Вся эта идеология, это калька с "одобрямс и обязамс" совка, которая все дальше и дальше ведет стадо к обнулению и деградации, загоняет его в рамки лагерей. Что завтра? Молодежь ОРДЛО на комсомольском субботнике разминирует поля или ремонтирует танки? Что завтра? Готовы ли жители Донбасса снова собирать пустые бутылки или работать бесплатно в трудовых лагерях?

Там никто так и не понял, что все эти совкизмы, все эти ограничения и "свободы", один стакан и пустые бутылки по паркам в ОРДЛО приходят из России, из прошлого, из совка только потому, что их позвали, только потому, что им рады, только потому, что все или согласны, или "какая разница".

Что будет с ОРДЛО через 5 лет? Через 10? Окончание войны полностью, как и ее начало лежат на России. Это ее ответственность и ее воля. Но закончится ли война после выведения войск с оккупированных территорий? Каким будет население некогда развитого Донбасса после длительной и стремительной деградации и деиндустриализации?

Мне больно и страшно смотреть, как умирают наши города. А вам, земляки? Вы за это воевали? Я помню, как громко кричал Донбасс в марте 2014 года- "рабы не мы". Вы не правильно написали это. Все, что вы позволили с собой сделать говорит лишь об одном - Рабы немы!

Молчите! Молчите же как можно дольше, на смерть своих городов нужно смотреть в тишине…

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Автор
Олена СтеповаОлена Степова
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ЛНРНовини ДНР
Джерело
Джерело:Информационное сопротивление
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Забавно слышать упрёки в "малодушии" от потомственных рабов - людям, пятый год сражающимся за свободу... ) Особенно трогательно звучат попытки завлечь житлей Донбасса - "украинским благополучием"... ) В этом мире - ничего нет прекраснее народа, сражающегося за свободу, и ничего нет презреннее быдла, беспрестанно лижущего жопу нерусским хозяевам, в надежде выпросить очередную подачку. Я благодарен судьбе, что мне довелось жить среди настоящих люде, превыше жизни ценящих свободу, и человеческое достоинство.
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Лисовская Варвара
Лисовская Варвара
Banderacaput Sergey, в смысле - на Донбассе не говорят так красиво и пафосно, даже козырные "данецкие-масквиичи" Троль?
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Лисовская Варвара
Лисовская Варвара
Banderacaput Sergey, да застрели меня, сроду не поверю, что на 5м году "боев за свободу", наконец-то вывели дончанина, выражающегося правильным литературным слогом!
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
ОРДЛО - наглядний приклад того, що бидлолюмпен можна переконати у чому завгодно. Що витирати жопу пальцем - це здорово і скрєпно. Що жити без медичних послуг це нормально. Що ходити на лінєйкі, паради, штурмувати картонні рейхстаги - це дуже весело. Що банки, картки, айфони - придумали капіталісти, щоб "угнєтать прастой нарот". Що бути гарматним м'ясом - мрія кожного даунбасяніна. І от коли людину вдасться в цьому переконати і вона в це вірить - вона стає щасливою. Щастя ідіота.
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Украинцы уверяют, что любят жителей Донбасса и хотят жить с нами в одном государстве. Но мы им не верим. Слишком хорошо мы помним - расстрелы безоружных людей в Мариуполе и Красноармейске, - бомбардировки Луганска и Зугреса, артобстрелы Горловки и Донецка.
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Лисовская Варвара, а почему ты кривляешься?... Так принято среди украинских патриотив воспринимать убийства?...
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Петренко Сергей, а зачем же они рассказывают?... ) Почему злые москали - посылают на Донбасс гуманитарные конвои, а добрые украинцы - не посылают? Почему злые москали - не совершали массовых убийств украинцев, наподобие одесского?...
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