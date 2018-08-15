Жители ОРДЛО уже не шагают назад в СССР, они туда стремительно летят. Жаль, что те, кто ностальгировал по лагерям, расстрелам, равенству и братству, сильной руке товарища Сталина, дефициту и прочим "изюминкам" жизни в СССР, потянули туда и тех, кто этого не хотел.

Да, в ОРДЛО оккупация, не забываем об этом. И Россия, конечно же, главный виновник и деградации, и деэволюции и деиндустриализации оккупированных территорий.

Фактически все "де", которые привнесены оккупантом, просто оно удачно и плотно наложились на желания, мнения, внутренние "хачу" некоторой части жителей Крыма и Донбасса. Не всех, конечно же, не всех. Но возможна ли она была без той толики людей, давшей России нужную ей картинку для оправдания войны? Без вот этих "путинвведистов" и "назад в эсссрщиков"? Без вот этих "пабагатому", "как в России", "какая разница, кто платит"?

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Возможна ли была оккупация многомиллионного Донбасса при многомиллионном отпоре России в 2014-м году? Конечно же, нет.

Это страшно, конечно, когда меньшинство решило за большинство только потому, что большинство инертно-инфантильно промолчало. Но это наука всем. Всем нам!

Напомню, что "рыфырындум" в мае 2014 года дал красивую картинку для русских СМИ "многомиллионного голоса народа Донбасса" лишь потому, что, например, в Свердловске работало всего 7 избирательных участков в городе, и ни одного в селах и поселках. На 72 000 город-район, где на нормальных выборах избирательных участков было всегда более 100.

Но на эти 7 участков пришли как раз те активные, которые и сказали свое слово за весь Донбасс.

На март 2014-го активных пророссистов, добровольно выходящих на акции, ложащихся под украинские танки, агрессивно и нагло выступающих против Украины было всего 5% от всех жителей Донбасса.

"За Россию" и "назад в СССР", которые тихо ждали "как в Крыму", "пабагатому", но не желали активно ни выступать, ни воевать, было около 35%. Они просто ждали, высказывали свое одобрение происходящему не вмешиваясь, так сказать "диванные войска", одобрявшие и ждавшие "сильную руку товарища Путина". То есть в общем количестве это было 40-45% от всех жителей Донбасса.

Активных проукраинских, тех, кто выступал на митингах и открыто высказывал свое мнение, было тоже 5 % от всех жителей Донбасса. Тех же, кто был за Украину, но не выступал открыто, высказывал свое мнение на так сказать бытовом уровне общения, было 20%. То есть в общем количестве это 25% от всех жителей Донбасса.

Остальные - "какая разница, кто будет платить зарплату", "от нас ничего не зависит". Не стоит об этом забывать!

Мог ли многомиллионный Донбасс остановить войну? Мог! В марте 2014-го еще не было танков и русских кизяков с "добровольцами". В маленьких шахтерских городках, таких, как Свердловск, русские "кураторы" даже не выступали на митингах. Они просто стояли и улыбались, глядя на беснующуюся толпу. Толпа давала красочную картинку. Шахтеры, пенсионеры, регрессники, учителя, врачи, милиция с народом, афганцы, чернобыльцы. В Ютубе есть прекрасное видео "Митинг март 2014-го, Свердловск", где я могу назвать пофамильно большую часть его участников. А если бы тогда на их 1000 вышло 50 000 свердловчан, которые сказали бы свое "нет" триколорадной угрозе? А если бы 50 000 из 72 000 Свердловска встали бы с украинской стороны границы и стояли бы до осени 2014-го, антивоенным Майданом? Пошли бы по ним русские танки? Нет! Путину для агрессии и оккупации нужна была всего горстка придурков, которые весело скакали с триколорадками по площадям Донбасса и миллион инфантов, которые сказали "это нас не касается, какая разница, лишь бы зарплата". Теперь на Донбассе Россия, СССР, 90-е, "братки-опочленцы" с автоматами, подвалы, доносы, расстрелы и…Деэволюция, деиндустриализация, регресс и обнуление морали, которые не разбирают, кто ты, левый, правый, комиссар, эмиссар, "наварас", скрепный человек или же просто мирный житель, плывущий по ситуативному течению оккупационного времени.

Деэволюция просто накрыла оккупированные регионы и возвращает их …Я даже не знаю, как описать ситуацию в ОРДЛО. Это уже и не СССР даже, и не бурные 90-е, это какая-то гремучая смесь из 37-го, 18-го, 41-го, 60-х и 90-х.

И не важно, что у жителей ОРДЛО есть телевиденье, интернет, мобильные телефоны и другие невиданные в эСССРии чудеса техники, бытовой, строительной, промышленной и электронной. Все это обоксюморонилось и гармонично вписалось во весь этот треш, четко ограниченный желаниями народа. Иногда мне кажется, что там, наверху, кто-то с потрясающим чувством юмора взял да и исполнил все и сразу.

"Хачу в СССР" - орал ватник и…Вот тебе лопух вместо туалетной бумаги, туалетная бумага в колбасе, хамство, сбор металлолома, чтобы выжить, закрытые предприятия, низкая культура населения, церковь, больше похожая на клуб сатанистов-любителей, гадалка вместо УЗИста, маятник целителя вместо кардиограммы.

Вот и получилось наслоение времен и эпох. Человек с мобильным телефоном мечтает жить, как при Сталине - да получите и распишитесь - вот вам зона, гетто, лагеря, автоматчики, доносы, отжим имущества по доносам, запрет покидать территорию, бесплатная стройка, тысячи рабов строят "стройки века", тысячи зэков топят в Беломорканале, миллионы людей попадают в лагеря, где используются попросту, как бесплатные рабы для государственной машины.

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И не важно, что человек –то рассчитывал, мечтая "всех посадить и расстрелять", что сажать и расстреливать будут только тех, кто ему не понравился, у неба своеобразное чувство юмора, оно просто исполнило "всех расстрелять, всех в лагеря". Все, так всех. И вот тот, кто мечтал о сильной руке "товарища Сталина" сегодня вытирает сопли под носом, офигевая от политики "сильной руки товарища Пасечника", "сильной руки товарища Захарченко" и "сильной руки товарища Путина".

Странное дело, эти желания. Сколько слышала вот этих "назад в СССРщиков", никто из них не хотел, чтобы "расстрелять" и в "лагеря" было бы вынесено в отношении него. Только его враги, родня и соседи шли на жертвенный расстрел, а он сидел рядом с "товарищем Сталиным" и вальяжно распоряжался их жизнями, не иначе.

Я всегда спрашиваю тех, кто хочет "как в России" и "назад в СССР" - а вы готовы отказаться от выбора продуктов в современных магазинах? от современного обслуживания? от современных лекарств? от современной медицины? от свободы передвижения, мнения, слова? от гаджетов? От…

Ну, как возмущается среднестатистический "зубожилый" держатель долларов, владелец депозита, владелец иномарки, современной техники или старушка, чьи дети обеспечивают ей сытую старость, работая за рубежом и присылая ей валюту, это же все останется, причем тут все это и наше желание к "честной и справедливой жизни, где Сталина на всех хватает".

Нет, мои дорогие, а давайте по-честному. Назад, так назад. Вот, как в ОРДЛО.

С пионерами. С маевками. С еженедельными парадами в выходные дни. С картонными звездами вместо социальной защиты. С поздравительными открытками вместо пенсии. С концертами вместо зарплаты. С лагерями, с собаками, с запретом на выезд, со шмоном на "границе". Без загранпаспортов.

Декрет и отпуск по достижению ребенком? Вы, нормальные, да наши бабы в поле рожали! Роддом с современным оборудованием, присутствие мужа на родах, прививки? Это все не скрепно, поп посвятит, раньше акушерка справлялась и в коридорах рожали, и вообще…

В шахтах- без современных средств защиты от пыли, метана, без крепи и арок. Хотя, о чем это я? Шахты? Шахты закрыть, так как уголь никто не покупает, да и дорого его добывать, накопать копанки. А в копанках стал вентилятор, задохнулись все, набрали следующих. Все так просто!

На предприятиях закон и профсоюзы, путевки и бесплатно…Стоп! Только на тех предприятиях, которые принадлежат Пасечнику, Захарченко в ОРДЛО профсоюзы защищают Пасечника-Захарченко, а не людей, путевок нет, больничные не платятся.

В фермерстве…Стоп! Какое такое фермерство? В СССР были колхозы.

Бизнес? Так в СССР за бизнес в лагеря.

Аборты без анестезии. И пломбы в зубки тоже. И сколько у вас там в магазине сортов колбасы, сыра, конфет, консервов, моющих средств, средств гигиены? Вот-вот, и этого не должно быть. В СССР так в СССР!

Я считаю, что жизнь в ОРДЛО нужно показывать в новостях каждый час. Вот об этом нужно делать ток-шоу. Об этом должны говорить социологи и политологи, психиатры и психологи. О том, как в один миг, некогда развитой и промышленный регион "назад" в никуда.

Показывать образование в ОРДЛО и качество подготовки "специалистов", ведь в "ВУЗы" ОРДЛО набрали и пенсионеров, и выпускников всех лет, которые не знают украинского, русского, просто не способны к обучению, обучение идет по принципу "абы числились". "Депломы" на русском языке не принимает даже Россия.

Показывать их учебники для детей- скрепы, православие, СССР, расстрелять, напиши донос на родителей. Мальчики отдельно, девочки отдельно. Все учатся стрелять! А пионеры благословляет поп! Красное знамя, серп, молот, Сталин, Ленин, "взвейтесь кострами", "боже царя храни, "наш святой царь Николай I-мученик", "во имя отца и сына"…

В медицине в ОРДЛО еще есть довоенная техника. Еще же не все поломалось, укралось, вывезлось в Россию. Что-то работает. А вот специалистов нет. В Ровеньках один хирург на город. Выедет он и?...

В Ровеньках до войны был современный аппарат МРТ, кардиограф, швейцарский аппарат УЗИ и маммографии, где они? Их просто продали, сначала списали, как сломанное и продали. Такая ситуация и в Свердловске, и в других городах ОРДЛО. Все полученное до войны современное оборудование просто разворовали и продали в Россию в частные клиники. Кто? Жители ОРДЛО, врачи. Хорошие специалисты выехали. Плохие распродают остатки оборудования, торгуют гуманитарными лекарствами, меняют срок годности на лекарствах. Что дальше?

В ОРДЛО в три раза больше военных потерь, как среди ихтамнетов, так и среди местных коллаборантов –террористов именно из-за низкой медицинской помощи, квалификации и отсутствия современных кровоостанавливающих лекарств?

В ОРДЛО люди реально в соцсетях обсуждают страх идти в врачу из-за высокой степени риска заражения ВИЧ и гепатитом.

В ОРДЛО закрыто 80% от довоенного количества специализированных лечебных учреждений-туберкулезных, кожно-венерологических, инфекционных. Спросите у наших медиков из зоны АТО, которые дежурят на КПВВ или работают в привоенных районах, сколько они за это время видели людей с открытой формой туберкулеза, которые едут в Украину за помощью из ОРДЛО? Сотни! Спросите медиков прифронтовых городов с украинской, мирной территории, сколько к ним обращается жителей ОРДЛО за помощью?

Шахтеры и металлурги ОРДЛО режут на металл свои предприятия. Абы хоть какие-то гроши сегодня. Завтра? Завтра или Россия заберет и даст, или Украина вернет и восстановит, и даст. Кто-то же даст. Они обязаны!

Я долгое время не понимала, как в голове вот этих "заэсссрщиков" может поместиться такая "окрошка" из эпох, времен, структур, режимов. Понятное дело, русские, они живут в вот этом угарном треше империализма-социализма-сталинизма-совкизма уже давно, и даже получают от этого удовольствие. Но жители современного, развитого, индустриального Донбасса и вот это все, почему? Может в этом ответе корни войны?

Я не знаю. В ОРДЛО все больше ностальгических маркеров "а помнишь", и вот эти все: как мы были счастливы, когда выпирали жопу лопухом; как пили из одного стакана; мороженное по 7 копеек; колбаса по 2-20; кино-домино, лагеря, сильная рука.

Сейчас в ОРДЛО трен "а помнишь, как классно было, когда мы собирали и сдавали пустые бутылки"…

И вот думаешь, 5 лет войны и 5 лет жизни в сюре из СССР, сталинизма, империализма и 90-х, вот этого извращенного рашизма, православных гадалок и борьбой против всех за все, неужели они не выветрили эту "окрошку" из голов донбасян, ведь многое увидено и пережито. Но, нет! Все советские маркеры, указывающие на продолжение деградации и деэволюции территорий находят поддержку в массах.

Донбасс готов продолжить деградацию.

А ведь вот эти картинки, они маркеры, понимаете? Раскидывая их в соцсети, социологи ищут питательную среду для продолжения обнуления территории и усугубления социально-экономической ситуации.

А помните, как пили на улице с одного стакана?- спрашивает картинка, - Да, это классно,-отвечает плебс! И получает то, к чему готов, что его радует и забавляет.

А помните, как классно сдавать пустые бутылки и жить на это? Дааа, -орет толпа донбасян, - мы так этого хотим!

Да, получите!

В соцсетях ОРЛО опубликованы документы, это скрины нового "постановления" "совета мыныстров" "рыспублики" о создании в ОРЛО трудовых лагерей, где бесплатно будет трудиться молодежь на благо "страны". Трудовые отряды будут формироваться из тунеядцев и студентов, рабочих и крестьян для строительства частных предприятий в ОРЛО, или резки на металл закрытых, или копки окопов, или заготовки травы скоту в частных фермерских хозяйствах, или проведения санобработки подвалов, колодцев, ведения ассенизаторских работ…

В трудовые лагеря-отряды будут набирать подростков и со школ. Были бы "заявки" от "министерств" и "учреждений". Помните, как в СССР нас снимали с уроков и везли в поля убирать урожай или тяпать посевы? "Если помнишь, ставь класс"!- кричит маркер. И родители-донбасяне "о, это классно, мы ездили и работали, и ничего, пусть и наши дети"…

К концу года в ОРДЛО будет введена уголовная ответственность за тунеядство. Этих тоже в бесплатные лагеря.

В ОРДЛО введены налог на бездетность и смертная казнь! Уголовная ответственность за гомосексуализм! Принудительная психиатрия!

Ну, тогда уже давайте и уголовную ответственность за "фарцовку". В СССР бизнеса не было. Это чуждо советскому человеку!

ОРДЛО полностью управляется из России. И все эти "эксперименты", это российские политтехнологи. На жителях ОРДЛО оттачиваются и программы, которые уже завтра будут внедряться в РФ или уже внедрены в России и принесли потрясающие результаты по обнулению общества.

Вся эта идеология, это калька с "одобрямс и обязамс" совка, которая все дальше и дальше ведет стадо к обнулению и деградации, загоняет его в рамки лагерей. Что завтра? Молодежь ОРДЛО на комсомольском субботнике разминирует поля или ремонтирует танки? Что завтра? Готовы ли жители Донбасса снова собирать пустые бутылки или работать бесплатно в трудовых лагерях?

Там никто так и не понял, что все эти совкизмы, все эти ограничения и "свободы", один стакан и пустые бутылки по паркам в ОРДЛО приходят из России, из прошлого, из совка только потому, что их позвали, только потому, что им рады, только потому, что все или согласны, или "какая разница".

Что будет с ОРДЛО через 5 лет? Через 10? Окончание войны полностью, как и ее начало лежат на России. Это ее ответственность и ее воля. Но закончится ли война после выведения войск с оккупированных территорий? Каким будет население некогда развитого Донбасса после длительной и стремительной деградации и деиндустриализации?

Мне больно и страшно смотреть, как умирают наши города. А вам, земляки? Вы за это воевали? Я помню, как громко кричал Донбасс в марте 2014 года- "рабы не мы". Вы не правильно написали это. Все, что вы позволили с собой сделать говорит лишь об одном - Рабы немы!

Молчите! Молчите же как можно дольше, на смерть своих городов нужно смотреть в тишине…