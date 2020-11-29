Стрєлков визнав: за спинами "Л/ДНР" воює Росія, в Україні немає внутрішнього конфлікту

Денис Казанський Суспільство 14:19, 29.11.2020 Оновлено: 14:30, 29.11.2020

Ігор Гиркин-Стрєлков у своєму новому інтерв'ю зізнався, що бойовики "ЛДНР" не здатні самостійно воювати з Україною, не можуть існувати без підтримки Росії і потрібні тільки в якості ширми для прикриття російських військ"

Навіть росіяни визнають, що немає у нас ніякого внутрішнього конфлікту. Ось це інтерв'ю Гіркіна треба по ТБ крутити, щоб всі розуміли, що насправді відбувається на Донбасі.

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