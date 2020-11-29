Игорь Гиркин-Стрелков в своём новом интервью признался, что боевики "ЛДНР не способны самостоятельно воевать с Украиной, не могут существовать без поддержки России и нужны только в качестве ширмы для прикрытия российских войск."

Даже россияне признают, что нет у нас никакого внутреннего конфликта. Вот это интервью Гиркина надо по ТВ крутить, чтобы все понимали, что на самом деле происходит на Донбассе.

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