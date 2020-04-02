Стратегічний запас на карантин: експертка озвучила повний список

Експертка з виживання з США Саманта Біггерс розповіла, з чого повинен складатися стратегічний запас на три місяці в умовах пандемії коронавірусу.

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Такий строк вона вибрала, виходячи з того, що відбувається в китайському місті Ухань і італійськоій Лобмардії, пишуть РИА Новости.

"Це найгірший сценарій і, може бути, все буде не так погано, але я віддаю перевагу бути готовою до гіршого і сподіватися на краще", – розповіла Біггерс.

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За її словами, в "стратегічному запасі" повинні бути: бобові, рис, макарони, вівсянка, борошно і мюслі. Також можна запастися консервованими супами, овочами, фруктами і різними коренеплодами.

За розрахунками Біггерс, на середню сім'ю варто запасти близько дев'яти кілограмів картоплі, двох кілограмів моркви і цибулі, які варто зберігати в темному місці. Якщо карантин затягнеться і картопля почне проростати – кілька картоплин Біггерс порадила посадити.

Якщо свіжі овочі закінчаться, на думку експерта, в запасі повинні бути коробки з сухим картопляним пюре, сушена цибуля і "швидкі" сухі супові суміші.

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Можна також купити молоко довгого зберігання, сухе молоко і йогуртовую культуру, за допомогою якої можна приготувати йогурт самостійно.

Біггерс виділила і групу продуктів "для душі": чай, кава та солодощі, алкоголь або те, з чого можна його приготувати. Корисним, вважає експерт, буде закупити не тільки напої, але і порошкові суміші, з яких їх можна приготувати самостійно.

Особливу увагу, за словами Біггерс, варто приділити аптечці, мати вдома запас препаратів від застуди, алергії та інших недуг.

Експертка також нагадала що вдома має бути запас батарейок і необхідні в повсякденному житті предмети гігієни.

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