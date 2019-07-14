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"Страта єгипетська": Донбас накрило нове нашестя. Відео

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Станично-Луганський район на Донбасі, де терористи в 2014 році знищили ПАТ "Луганський рибокомбінат", атакували полчища сарани.

Підтверджуюче відео опублікували на сторінці Станично-Луганської районної держадміністрації в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, відзначається, що причиною лиха стало висихання штучних ставків, які перетворилися на болота і стали осередком розмноження комах.

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Сарана

Сарана

Народна Правда

"Зараз вирішується, яким чином боротися з сараною, тому що територія не обстежена і не розмінована. Безпосередня близькість розташування ставків до лінії зіткнення унеможливлює використання авіації для обробки території хімічними засобами проти сарани", – відзначили в РДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в двох районах анексованого Криму фахівці окупаційного "Россельхозцентра" виявили новий для півострова вид сарани, який швидко поширюється.

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Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Донбас терористи "ДНР"
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Ну яка "страта" в заголовку? Це ж рівень 3-го класу.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Это их мышебратья.
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
КОЛОРАДЫ ВСТРЕЧАЙТЕ!!! РОДСТВИНИКИ ПРЫПРЫГАЛИ!!!
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Сало Уронили
Сало Уронили
Kotlyar Vovchik, Станично-Луганский район-это шо не Украина? ты шо вы6лядок сепарский радуешься бедам Украины?
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