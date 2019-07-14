"Страта єгипетська": Донбас накрило нове нашестя. Відео

Станично-Луганський район на Донбасі, де терористи в 2014 році знищили ПАТ "Луганський рибокомбінат", атакували полчища сарани.

Підтверджуюче відео опублікували на сторінці Станично-Луганської районної держадміністрації в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, відзначається, що причиною лиха стало висихання штучних ставків, які перетворилися на болота і стали осередком розмноження комах.

Сарана Народна Правда

"Зараз вирішується, яким чином боротися з сараною, тому що територія не обстежена і не розмінована. Безпосередня близькість розташування ставків до лінії зіткнення унеможливлює використання авіації для обробки території хімічними засобами проти сарани", – відзначили в РДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в двох районах анексованого Криму фахівці окупаційного "Россельхозцентра" виявили новий для півострова вид сарани, який швидко поширюється.

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