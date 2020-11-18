Репост, будь ласка. У 14 році здавалося, що ми в пеклі, а сьогодні розумію, що пекло, це те, що відбувається зараз в країні. Дзвінки, дзвінки, прохання, списки і найжахливіше, сказати, що у мене немає можливості покласти людини в лікарню або дістати кисень.

У мене знову прохання оплатити лікування і купити медикаменти, прошу допомогти, хто чим може !!. Вчора знову загинув воїн на передовій, десантник. Йому було всього 21 рік !! Командування мовчить за загибель і за щоденні обстріли особливо не говорять.

Військові вшпиталях стоять в черзі на вулиці, щоб здати тест на ковід. Багато вже хворіє і немає у них стільки коштів, щоб лікувати себе і всю родину. Ну немає!! Стільки ліків я вже давно не купувала. Скільки відправила посилок на фронт не пам'ятаю, пакуємо щотижня. В окопах холод і вогкість, бійці хворіють і хронічні болячки даються взнаки.

Відправила ліки, ковдри, багато кави і замовлення по списку. Відвезли в Ірпінський госпіталь одяг і багато всього. Відправила на лікування сім'ї загиблого, залишилося п'ятеро дітей, один з ДЦП. Заплатила за аналізи. Продукти завозимо регулярно. Витрата за три тижні більше 80 тис грн, Чеки публікую.

У країні хаос, бардак і передчуття чогось зовсім недоброго. Тисячі людей хворіють і вмирають, влада допомогти не хоче і не може, все знову на наших плечах. Я не знаю, куди бігти, коли кричать в трубку, що людина задихається, швидка не їде, а вдома дитина. Страшно. Військовим і медикам ніхто не допоможе, крім нас і нам ніхто не допоможе, крім них. Допомагає, хто чим може.

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової