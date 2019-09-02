"Страшніше бути не може": журналісти показали Беслан через 15 років після трагедії. Фоторепортаж

У мережі показали фоторепортаж із Беслана (Північна Осетія), де 15 років тому трапився теракт із захопленням заручників і безліччю жертв.

Знімки опублікували журналісти "Настоящего времени" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що в спортзалі школи, де відбувалися трагічні події, зробили пам'ятний меморіал.

Беслан через 15 років після трагедії Настоящее время

Беслан через 15 років після трагедії Настоящее время

На згадку про загиблих дітей у школу досі несуть м'які іграшки та пляшки з водою. Тодішній завуч школи Олена Ганієва поділилася спогадами. "Потім ми не реагували на постріли, це було не страшно. Найстрашніше – це відчуття спраги. Страшніше цього бути нічого не може для людини. У мене синові сьогодні вже 24 роки, і досі біля його ліжка стоїть баклажка з водою", – розповіла вона.

Беслан через 15 років після трагедії Настоящее время

Беслан через 15 років після трагедії Настоящее время

Беслан через 15 років після трагедії Настоящее время

При цьому, напроти будівлі побудували нову школу, яка вже 15 років стоїть без номера, оскільки такий, як у старої установи, їй давати не наважуються. Крім того, на місці теракту в 2012 році почали будувати православний храм. Іконописці пообіцяли зобразити на його стінах всіх загиблих дітей.

Беслан через 15 років після трагедії Настоящее время

Беслан через 15 років після трагедії Настоящее время

Беслан через 15 років після трагедії Настоящее время

Беслан через 15 років після трагедії Настоящее время

Беслан через 15 років після трагедії Настоящее время

Беслан через 15 років після трагедії Настоящее время

Беслан через 15 років після трагедії Настоящее время

Нагадаємо, 1 вересня 2004 року в Беслані на урочисту лінійку в місцевій школі увірвалися озброєні терористи, які взяли в заручники тисячу сто двадцять вісім дітей і дорослих. Майже три дні заручників тримали в спортзалі без води і їжі.

3 вересня в школі пролунали вибухи, виникла пожежа, і будівля частково обвалилася. Силовики пішли штурмом, в ході якого терористи були знищені, однак загинуло безліч заручників. Всього було вбито 333 особи, з яких 186 дітей. Поранення отримали понад 700 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії пройшов квест із захопленням дітей в заручники у пам'ять про Беслан. Метою заходу було заявлено патріотичне виховання молоді.

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