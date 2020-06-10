Так, друзья — сегодня будет пост о страшной пропаганда в советских детстких журналах. Однажды я уже писал большой пост о том, как промывали мозги советским детям — в нём были опубликованы фотоснимки советских книг и школьных учебников. Бы бы неправильно думать, что советская пропаганда охмуряла детей только в школе — она была буквально повсюду, в том числе и в детских "развивающих" журналах, которые выписывались в каждый дом, где были дети с 6 до 13 лет. У моего старшего брата Миши сохранилась достаточно большая подшивка таких журналов, и в детстве я перечитал их достаточно.

В сегодняшнем посте я покажу вам множество примеров советской пропаганды из журнала "Мурзилка" семидесятых годов — времён развитой брежневщины, или "благословенного застоя", как любят выражаться фанаты СССР, и вы увидите, насколько тотальной и всеобъемлющей была советская пропаганда в те годы, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

02. Начнём с того, как и что именно печаталось в "пропагандистской части" детских журналов. Как правило, советской пропаганде посвящались самые первые страницы журнала, а также нередко и обложка. Делалось это, видимо, для того, чтобы радостное предвкушение прочтения нового выпуска "Мурзилки" наложилось на образы СССР. Радуешься новому журналу? Радуйся 60-летию великого октября! Чтобы не пересолить, время от времени делались относительно нейтральные выпуски журнала, которые впрочем тоже содержали множество "промывочных" материалов.

03. В 1977 году, в день "круглой даты", пропаганду "Октябрьской революции" повторили на обложках аж два раза, — в октябре и в ноябре; так сказать по старому и по новому стилю) Выше представлен ноябрьский номер детского журнала, а вот так выглядел октябрьский. Голубь, солнышко, гигантский серп и молот, все дела.

04. Второй важный во всей этой истории момент — пропаганда была размазана ровным слоем по всему году, было создано нечто вроде "народного календаря праздников", но на советский лад. Весной отмечали сперва 8-е марта, под которое обязательно подводился политический контекст — вот посмотрите, какие у нас свободные и равноправные женщины, могут вбивать сваи и копать картошку наравне с мужчинами! Восьмое марта плавно перетекало в день рождения Ленина, светочи всех времен и народов, который словно луч из точки в пространство запустил нас через тернии к звёздам.

Ленину посвящались целые развороты, в которых в краткой форме детям прививались мифы о его жизни и творчестве, сочиненные Крупской и Бончем-Бруевичем:

05. Ближе к концу весны начинали праздновать "Первое мая", тут тоже были свои догматы, но более вариативные — детям могли рассказать про угнетение рабочих в странах "загнивающего Запада", а могли и поведать про маленьких друзей в дружественных странах "социалистического лагеря".

Короче, октябренок, дружи-ка ты с вьетнамскими "августятами" и венгерскими "кишдобошами", а с остальными — ни-ни! Приду домой — проверю!

06. Первое мая перетекало в празднование 9-го мая, который в СССР носило тоже выраженный коммунистический характер. "Чистый лист бумаги снова на столе передо мной, я пишу на нём три слова: "СЛАВА ПАРТИИ РОДНОЙ!".

07. Пожалуй, только в летних номерах детей наконец-то оставляли в покое, но и в этих трех выпусках в году то там, то сям вворачивали всякие советские мифологемы — правда, уже не на первых страницах, а где-нибудь в середине номера. Не напечатать совсем не могли — а то, чего доброго, после трех месяцев летних каникул в школу вернется антисоветчик и диссидент, забывший, в какой великой стране он живёт.

П Я Т И Л Е Т К А!"Планы нашей страны пятилетние. А почему не двухлетние, к примеру? Пятилетка — ПЯТЕРНЯ ГОДОВ. Двумя пальчиками много ли ухватишь? А пятерня раком разом город ставит!"

Дивные перлы, достойные Задорнова. А потом вы удивляетесь, почему "образованные советские люди" заряжали банки с водой у телевизора)

08. Или вот, моё любимое. "Дорогой октябрёнок! Давай решим один пример. Пример не простой, а торжественный. От 1977 отнимем 1917. Сколько получилось? 60. Сейчас 1977 год. А в 1917 году совершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. Значит, 60 лет наш народ живет при Советской власти!". Этакие капитаны очевидности, словно из всей этой математики должно следовать то, что СССР это очень хорошо и правильно.

Это примерно как сектанты на улице спрашивают о том, сколько вам лет, после чего заявляют — "вы родились в 1970 году, угадал? Значит вы просто обязаны верить в брахму и купить вот эту книгу!"

09. Сразу после лета на октябрят и пионеров наседали с новой силой, с первых же страниц сентябрьского журнала заявляя о том, что "ВЫ ЖИВЁТЕ В ПРЕКРАСНОЙ СТРАНЕ!" Забыл об этом в деревне у бабушки, топя столетнюю печку и ходя в дощатый туалет? Мы тебе напомним!

"А ведь когда-то Ленин был просто Володей Ульяновым, вашим сверстником. В дневнике его красовались только пятёрки. Таим он был способным и, конечно, трудолюбивым мальчиком. И в то же время весёлым, шаловливым, смешливым. Как он любил играть в городки! Каким был шахматистом!"

10. Осенью на горизонте уже маячила торжественная дата 7 ноября, но по пути к ней нужно было обязательно выложить что-то ещё, чтобы октябрята не расслаблялись. Например — рассказать про день рождения комсмомола. "Хороший сын всегда и во всём помогает отцу, научившего его добрым делам. И комсомол всегда вместе с партией".

Меня, кстати, всегда забавляли такие псевдорелигиозные притчи, призванные на якобы конкретном примере закрепить торжество советской идеологии; из них всегда можно сделать диаметрально противоположные выводы. Скажем, из известной притчи про отца, что сравнил сыновей с прутиками метлы, можно сделать как вывод о том, что "только вместе вы сила", так и противоположный вывод "и только вместе вы поганая метла".

11. Ну вот, уже приближается главный праздник. О юбилее "Великого Октября", кстати, начали рассказывать уже за год или за два, чтобы октябрята успели как следует подготовиться. Круглая дата только на следующий год? Не беда, 59 лет тоже пойдёт.

"Все наши праздники хороши. А главный среди них — Великий Октябрь, праздник победы рабочих и крестьян в России над капиталистическими помещиками. Тысячи и тысячи лет живут люди на земле. За это время было много восстаний бедных против богатых. И только в 1917 году, в Великую Октябрьскую социалистическую революцию трудовой народ навсегда покончил с властью богатеев в нашей стране".

И вы ещё удивляетесь, что выросшие на подобных изданиях люди сейчас массово кинулись в религии и всяческий доморощенные секты?

12. Вот-вот-вот, уже почти. Ну наконец-то. ТА-ДАММ! Тут цитировать не буду, этот текст, написанный на красном фоне капслоком, прекрасен весь. Читать лучше одновременно с просмотром видео кота, что встаёт "смирно" при звуках советского гимна (ищите на ютубе).

13. Вот и ноябрь на исходе, приближается Новый год. Но нет, стопэ! Как тут не рассказать про ещё одну важную дату? Сказки про советскую конституцию обязательны для октябрят:

14. А вот и Новый год, ура! Что, октябренок, хочешь почитать про зайчиков и мишек? Стоять, я сказал! В ФЕВРАЛЕ В МОСКВЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ XXV СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, С ЛЕНИНСКОЙ ЗАБОТОЙ О НАРОДЕ ОН РАЗРАБОТАЕТ ПЛАНЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ НА БУДУЩЕЕ.

С НОВЫМ ГОДОМ, МАЛЕНЬКИЙ РАБОТНИК СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ

15. Ну ладно, не хочешь читать про Съезд? Мы это тебе ещё припомним в военкомате, а пока вот почитай, как Ленин тебе, не жалея сил, герб страны нарисовал. Ты и не знал небось!

16. Впрочем стоп, как это ты не хочешь ничего знать про Съезд? Так не бывает! А ну быстро читай. Ладно, в первом абзаце напишем про зайцев и снежинки, НО ДАЛЬШЕ ПРО СЪЕЗД.

17. Ещё зимой будешь читаь про дорогого Леонида Ильича. Будешь ведь? В глаза смотреть!

Будешь.

18. А вот и февраль на горизонте, скоро весна. Впрочем, не о весне же рассказывать детям, когда есть дела поважнее:

19. Знают в школах все ребята.

20. "У каждого года есть свои памятные приметы. Спросим сегодня любого пионера, октябрёнка: "Какое событие было самым главным в минувшем году?" Ответ один: ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. Смотри, пионер, разбужу ночью — проверю, и попробуй только мямлить что-то про подаренного щенка и поездку в Кисловодск.

Такие дела.

Как видите, пропаганда в СССР была тотальной, и встречала детей не только в школе, но и дома, в детских "развивающих журналах". А второй очень важный момент, который показывает эта подборка — это, собственно, невозможность "возврата назад в СССР". Такие журналы и такая информационная обработка были возможны только в закрытой стране, разорвавшей все связи с цивилизованным миром, и практически неосуществимы в современном информационном обществе. "Возврат назад в СССР" — это, по меткому выражению классика, "возврат назад в дураки".

А вы помните что-нибудь из советской пропаганды в детстве?

Напишите в комментариях, интересно)

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