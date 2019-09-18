Страшна картина: мережу шокували свіжі фото з Донецька

У мережі з'явилися свіжі фото окупованого російськими найманцями Донецька.

Кадри на своїй сторінці в Twitter опублікував блогер з ніком N1CK1409. На фото видно, що Донецьк знаходиться в занепаді, а за порядком в місті ніхто не стежить – він виглядає занедбаним.

На фото показана північно-західна частина Донецька і дороги, що ведуть до зруйнованого аеропорту ім. Сергія Прокоф'єва.

"Переді мною постала страшна картина і непередаване відчуття неспокою через гробову тишу і звуки проїжджаючих далеко машин", – поділився блогер враженнями.

Захоплений Донецьк Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк Twitter N1CK1409

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Піонтковський попередив про небезпеку "возз'єднання Донбасу".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram