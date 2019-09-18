Головна Новини
18 вересня • оновлено в 09:19
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Страшна картина: мережу шокували свіжі фото з Донецька

4.2т Читати матеріал російською

У мережі з'явилися свіжі фото окупованого російськими найманцями Донецька.

Кадри на своїй сторінці в Twitter опублікував блогер з ніком N1CK1409. На фото видно, що Донецьк знаходиться в занепаді, а за порядком в місті ніхто не стежить – він виглядає занедбаним.

Новини
"Теж покликали Росію!" Донбасу показали знакове фото "мертвої" Абхазії

На фото показана північно-західна частина Донецька і дороги, що ведуть до зруйнованого аеропорту ім. Сергія Прокоф'єва.

"Переді мною постала страшна картина і непередаване відчуття неспокою через гробову тишу і звуки проїжджаючих далеко машин", – поділився блогер враженнями.

Захоплений Донецьк

Захоплений Донецьк

Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк

Захоплений Донецьк

Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк

Захоплений Донецьк

Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк

Захоплений Донецьк

Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк

Захоплений Донецьк

Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк

Захоплений Донецьк

Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк

Захоплений Донецьк

Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк

Захоплений Донецьк

Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк

Захоплений Донецьк

Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк

Захоплений Донецьк

Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк

Захоплений Донецьк

Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк

Захоплений Донецьк

Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк

Захоплений Донецьк

Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк

Захоплений Донецьк

Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк

Захоплений Донецьк

Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк

Захоплений Донецьк

Twitter N1CK1409

Захоплений Донецьк

Захоплений Донецьк

Twitter N1CK1409

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Піонтковський попередив про небезпеку "возз'єднання Донбасу".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна Донецьк
Тег
Новини ДНР
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
5
5
Смішно
1
Цікаво
23
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Фото сделаны в пару км. от украинских позиций. В эти места периодически прилетают снаряды "освободителей от русского мира". Ясно, что пока жить там невозможно. К чему это фото?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
"Асвабадители" освободили город от всего и всех, главное - от нормальной жизни ! Как и Луганск впрочем.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
руденко евгений
руденко евгений
к сожалению, такие картинки можно снять что в России, что у нас, а можно и в США...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel