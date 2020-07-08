ТРУДНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Раннее предупреждение заболевания заключается в профилактическом обследовании женщин. Но лишь единицы государств могут потянуть такую финансовую нагрузку как массовое обследование здоровых женщин. Поэтому в каждой развитой стране есть фонды, которые занимаются предотвращением раковых заболеваний, призывая женщин думать о своем здоровье и самостоятельно проходить обследования.

В Украине до появления "Квитны" не существовало подобного фонда. Это связано с тем, что у организации, которая занимается просветительской деятельностью, нет такого финансирования как у фондов, занимающихся сбором денег на лечение больных. Более того, совершенно нет поддержки от, казалось бы, заинтересованных сторон – фармкомпаний и компаний, занимающихся оборудованием по раннему обнаружению рака молочной железы.

Во всем мире производители фармпрепаратов или онкооборудования помогают и подробно отчитываются, что хорошего они сделали для общества. Это правило хорошего тона

В Украине же длительные годы царил диктат и монополия определенных поставщиков, которые нацелены лишь на финансовое обдирание несчастных онкобольных. А украинское общество, к сожалению, не побуждало крупные компании и целевых производителей заниматься поддержкой больных раком и благотворительностью.

Помимо этого украинцы, несмотря на свою отзывчивость, привыкли помогать лишь адресно. Ведь всегда хочется спасти больного ребенка или знать, что какая-то женщина осталась жива благодаря тебе.

Помочь всем больным невозможно – это утопия. Необходимо направить усилия на спасение всех украинок

СИЛА ПОДДЕРЖКИ

Создавая фонд, я знал об этих трудностях, но также понимал, что кто-то должен это делать. Поэтому я посоветовался со своими духовными наставниками, они меня благословили, и я взялся за эту миссию.

Помимо этого я осознавал, что у такой организации минимальные репутационные потери. Нет большого оборота денег – нечего воровать. А я дорожу своей репутацией.

Большую роль также сыграла поддержка жены, родных и близких друзей, которые помогают мне с первого дня основания "Квитны" как морально, так и материально.

РАЗРУШЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ

За четыре года со дня основания фонда нам удалось привлечь внимание общества, медиков и многих компаний, которые впоследствии стали нашими партнерами, к проблеме профилактики рака груди.

Что на самом деле очень сложно, поскольку не все люди осознают, что плакат социальной рекламы помогает спасти жизни сразу тысячам женщин

Отдельная благодарность государственным и городским организациям всех регионов страны за всецелую поддержку и помощь в распространении социальных кампаний.

Также радует, что в последние годы начала меняться к лучшему ситуация в медицине. Появились прямые закупки препаратов, инициируемые Министерством здравоохранения, онкобольные начали получать лекарства по, скажем так, реальным ценам, а некоторые процедуры осмотра женщин стали бесплатными. Отдельный плюс украинской медицины – относительно дешевая диагностика. Как государственная, так и частная.

Но пока крупный бизнес не начнет помогать стране, исследованиям и социальным программам проблему рака невозможно будет решить. Украине нужны меценаты и филантропы.

МИССИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Я очень горжусь своей командой! Далеко не все могут работать в организации, занимающейся такой проблемой. Многие талантливые ребята отказались работать в "Квитне" лишь потому, что не хотят слышать о раке.

Люди, которые собрались в нашем фонде, понимают свою социальную миссию, проверены временем и закаленные трудностями. Благодаря их профессионализму у фонда прозрачная финансовая репутация и хорошо узнаваемое имя.

Каждый человек приходит в этот мир, чтобы сделать его лучше. Я надеюсь, что благодаря фонду, спасенным жизням, мне удастся сделать мир лучше.

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