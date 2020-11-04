Степанов заявив про намір залучити українські потужності до виробництва вакцини AstraZeneca

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість участі України у виробництві вакцини проти COVID-19 компанії AstraZeneca.

Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Він провів зустріч із пані послом Великобританії в Україні Меліндою Сіммонс.

Степанов зазначив, що МОЗ перебуває в постійному зв'язку з компанією AstraZeneca, яка разом з Оксфордським університетом розробляє вакцину проти коронавірусу, виробництво якої може бути запущено найближчим часом.

"Ми також розглядаємо можливість залучити українські потужності до виробництва цієї вакцини. Наша країна розраховує отримати її однією з перших", – заявив міністр.

Він також розповів, що за останні пів року Україна зробила "величезний стрибок" у підготовці здатності медичної системи надавати допомогу в режимі навантаження, зумовленого епідемією.

Крім того, він подякував Великій Британії за підтримку в боротьбі з епідемією і сприяння ініціативам щодо реформування медичної системи України.

Україна може виробляти вакцину від COVID-19 Facebook Максима Степанова

Як писав OBOZREVATEL, Україна планує подати заявку на отримання вакцини від нового типу коронавірусу, яку після проведення відповідних клінічних випробувань поставлятиме британська компанія AstraZeneca. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.