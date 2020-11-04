Степанов заявив про намір підключити українські потужності до виробництва вакцини AstraZeneca

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість участі України у виробництві вакцини проти COVID-19 компанії AstraZeneca.

Про це повідомив в Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Він провів зустріч з послом Великобританії в Україні Меліндой Сіммонс.

Степанов зазначив, що МОЗ знаходиться на постійному зв'язку з компанією AstraZeneca, яка разом з Оксфордським університетом розробляє вакцину проти коронавірусу, виробництво якої може бути запущено найближчим часом.

"Ми також розглядаємо можливість підключити українські потужності до виробництва цієї вакцини. Наша країна розраховує отримати її однією з перших", – заявив міністр.

Він також розповів, що за останні півроку Україна зробила "величезний стрибок" в підготовці здатності медичної системи надавати допомогу в режимі навантаження, зумовленого епідемією.

Крім того, він подякував Великій Британії за підтримку в боротьбі з епідемією і сприяння ініціативам щодо реформування медичної системи України.

Як писав OBOZREVATEL, Україна планує подати заявку на отримання вакцини від нового типу коронавіірусу, яку, після проведення відповідних клінічних випробувань, буде поставляти британська компанія AstraZeneca. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.