За кисень готові битися, пацієнти бояться померти: ексклюзивні подробиці про спалах COVID-19 у Черкасах

У Черкаській області ситуація в лікарнях, де лікують від коронавірусу, критична. Там не беруть навіть важких пацієнтів, тому що не вистачає місць і персоналу. Швидку викликають обманом, а сімейні лікарі не можуть прилаштувати пацієнтів, тому що ліжка з киснем закінчилися.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

У Черкасах мер Анатолій Бондаренко знову відмовився виконувати рішення Кабміну про локдаун вихідного дня. Треба відзначити, що Бондаренко цими вихідними братиме участь у другому турі виборів мера міста.

Найімовірніше, саме цим і пояснюється таке рішення. Щоб сподобатися електорату, набрати рейтинг серед малого бізнесу, мер іде на ризик. До речі, сам Бондаренко нещодавно переніс коронавірус і перебував на самоізоляції. Але навіть це не напоумило градоначальника.

У своєму відеозверненні він заявив, що місцева влада зробила все для забезпечення лікарень, які борються з COVID-19. А ось центральна влада тільки недавно дала їм 1,7 млн грн на кисень.

Насправді ситуація в Черкасах, та й в області, дуже складна. Регіон перебуває на перших місцях у країні за добовою кількістю заражених коронавірусом, лише за 18 листопада тут захворіло 800 осіб. Усього ж в області заразилося трохи більше 15 тисяч жителів.

У Черкасах у трьох опорних госпіталях, де лікують коронавірус, практично не залишилося вільних місць. Про це заявив директор департаменту охорони здоров'я Черкаської міськради Всеволод Кульчиковський.

Тут уже зібралися перепрофілювати під ковід місцевий пологовий будинок. На його базі хочуть відкрити 150 місць і провести 54 кисневі точки. Поки їх тут просто немає. За всі роки, поки вони були не потрібні, їх відключили, і навіть зафарбували фарбою. Тепер усе доведеться відновлювати. Правда, ці роботи заплановані на місяць.

Водночас інші лікарні в місті буквально задихаються від напливу хворих COVID-19. Класти людей практично нікуди. Так у 3-й Черкаській міській лікарні швидкої допомоги вже три відділення перепрофільовано під лікування ковід. І місць катастрофічно не вистачає, особливо тих, до яких підведено кисень.

"У нас до бійок доходить. Привозять важкого пацієнта, який уже сам не пересувається. Потрібно знайти місце. Доводиться звільняти ліжко, переводити пацієнта, якому вже стало краще, в іншу палату. Починається скандал, він буквально чіпляється за кисневу маску, і не йде", – розповідає OBOZREVATEL на умовах анонімності медсестра цієї медустанови.

У цій лікарні інфіковані і самі лікарі, і медсестри. Тому молодший персонал фактично працює за двох, а то й за трьох. "Виносимо судна постійно, ставимо крапельниці, робимо уколи, перестилаємо ліжка. Пацієнти важкі, з ними складно, психують, кричать, вони бояться, що якщо вчасно кисень не подати, то вони помруть. Деякі зміни у нас схожі на пекло, коли тобі здається, що працюєш у божевільні. Починаєш теж грубіянити у відповідь. А потім цей пацієнт помирає, і тобі його так шкода, що сідаєш і плачеш", – продовжує медсестра.

У лікарнях Черкас настільки не вистачає кисневого устаткування, що під час виписки з однієї з них украли апарат, який зволожує кисень. Про це в своєму Фейсбуці повідомив головний лікар 1-ї міської лікарні Тимофій Тронц.

Швидка допомога в Черкасах і області теж перевантажена викликами, а місцеві жителі вдаються до хитрощів, щоб заманити лікарів до себе. Вони не говорять, що хворі на коронавірус, а називають інші симптоми. Аби лікарі приїхали. І вже на місці медики стикаються з тим, що людина має підтверджений тест.

"Це дуже погано, тому що бригада може піднятися до пацієнта без захисного костюма. Так було з однією нашої пацієнткою. Вона просила пробачення і говорила, що вже почала задихатися, а швидка не їхала, тому донька вирішила обдурити. Відправили її в лікарню. І такі випадки останнім часом усе частіші. Ми теж уже втомилися, присісти ніколи. Далеко не всіх ми можемо везти в лікарню, тільки важких, тільки з низькою сатурацією. Вони плачуть, кричать, погрожують. Одна фельдшерка потрапила в квартиру до двох братів, хворих на коронавірус, так вони її заблокували. Їй довелося поліцію викликати. А є такі, що від нежитю їм стає погано, вони вважають, що у них ковід. Ми витрачаємо час, щоб їх заспокоїти", – розповів OBOZREVATEL фельдшер Валентин.

У селі Мала Севастянівка швидку викликали до літньої жінки, сказали, що у неї болить серце. До неї прийшов лікар тільки в щитку і рукавичках. Виявилося, що пацієнтка хвора на коронавірус. Тепер уся бригада медиків перебуває на самоізоляції.

Головний лікар Черкаської обласної лікарні Олександр Дудник запевняє, що в області місця для коронавірусних хворих є. "Я ось бачу у нас 19 таких лікарень і вільні місця ще є. Якщо у нас усі ліжка з кисневими точками зайняті, то до нас уже пацієнтів не везуть. Але якщо місце звільняється, то ми забираємо з районів важких хворих", – говорить OBOZREVATEL Дудник.

Він підтверджує, що від'єднати хворого від кисневої точки буває дуже складно. "Людина звикла дихати киснем і боїться, що без нього їй стане гірше. Тому дуже складно буває з ними. А вночі ще й самі собі кисень відкручують, щоб побільше було", – каже Дудник.

Зараз в обласній лікарні усього 50 кисневих точок, пересувні концентратори тут не використовують. Встановлено станцію, зроблено розведення, і планують збільшити кількість точок у півтора раза.

"У мене зараз на зміні на 45 хворих працює тільки три медсестри. Їм буває дуже важко. В реанімації там окремий пост, там менше пацієнтів на одного співробітника. А ось коли у нас стане 120 ліжок, то я навіть не знаю, як будемо справлятися. Тим більше, що хірургічні відділення, екстрені випадки з нас ніхто не знімав, там усе працює", – каже головний лікар.

Однак самі медики розповідають, що в районних центрах ситуація з лікуванням коронавірусу жахлива.

"Там не лікують, там просто грають у рулетку – виживеш чи ні. Кисню дуже мало, дихають ним почергово, за часом. Люди плачуть і просять подихати зайві 15 хвилин. А як даси, якщо сусід теж при смерті. Людей виписують додому, хоча їм ще потрібно лікуватися киснем. Кажуть, шукайте концентратор пересувний. Люди похилого віку, люди з сіл, у них немає грошей на таке дороге обладнання. Фактично на смерть виписують. У кращому разі вони потім потраплять до лікарні, де їх доліковуватимуть", – розповідає OBOZREVATEL сімейна лікарка одного з районів Олена.

За її словами, далеко не всіх навіть важких пацієнтів вдається прилаштувати до лікарні. "Навіть сатурація нижче 90%, я обдзвонюю лікарні, ніхто не хоче брати. Кажуть, у нас нижче 80% пацієнти лежать. Кисню не вистачає. Якщо ваш хворий приїде зі своїм концентратором, то ще візьмемо. Я буквально на колінах із телефоном стою, благаю прийняти людей. Я ж бачу, що мій пацієнт із діабетом, у нього проблеми з серцем, якщо я не прилаштую його сьогодні, завтра буде пізно. А мені кажуть, ось завтра подзвони, якщо когось вдасться виписати, то заберемо твого", – розповідає лікарка.

Медикиня також розповідає, що люди хворіють цілими селами, проте маски мало хто носить. Їздять на маршрутках у лікарні, в аптеки, на КТ в район. Внаслідок кількість хворих зростає. І дуже багато медиків самі хворіють, тому лікувати особливо нікому.

"Я думаю, ми давно вже переплюнули Італію. І далі буде тільки гірше. Помиратимуть вдома, не дочекавшись лікаря. До Нового року ще й гроші закінчаться в бюджеті, ліків і так мало, а скоро в лікарнях елементарного не буде. Навіть систем для крапельниць. Усі підуть на довгі канікули, от тоді буде жах", – вважає медикиня.