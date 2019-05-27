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/Суспільство

Стоять тижнями в чергах: спливла правда про паспорти РФ на Донбасі

6.8тЧитати матеріал російською

Жителі "Л/ДНР" простоюють по кілька тижнів у черзі, щоб подати документи на обіцяні президентом РФ Володимиром Путіним російські паспорти.

Самі ж документи про російське громадянство поки що нікому не дали. Про це розповіла кореспондентка "Нової газети" Ірина Тумакова, яка особисто побувала в пунктах видачі.

За її словами, порядковий номер людини записують у списки, які губляться кожен день, в результаті чого людям доводиться займати чергу знову і знову. Про "спрощену процедуру", закріплену в указі Путіна, мова не йде.

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Паспорти Росії на Донбасі: окупанти задумали нову підлість

Черга за паспортами Росії

Черга за паспортами Росії

novayagazeta.ru

"Я теж записалася: №539 на паспорт "ДНР" і №468 на паспорт РФ мені намалювали на долоні. Якщо виходити з того, що паспортний стіл працює чотири дні на тиждень, то черга до мене повинна дійти приблизно через 4 роки і 9 місяців", – поділилася вона.

Стоять тижнями в чергах: спливла правда про паспорти РФ на Донбасі

novayagazeta.ru

Так, за розповідями місцевих жителів, за день чергу проходить не більше восьми осіб.

"Весь цей час треба приходити сюди вранці з шести до дев'яти відмічатися. Інакше викреслять", – додала журналістка.

При цьому, паспорт "ДНР", за її словами, дають не всім. "Спочатку треба довести, що ти був прописаний на території республіки за станом на 12 травня 2014 року. Тому той список, де я 539-я – це тільки на перевірку документів", – пояснила кореспондентка.

Стоять тижнями в чергах: спливла правда про паспорти РФ на Донбасі

novayagazeta.ru

Стоять тижнями в чергах: спливла правда про паспорти РФ на Донбасі

novayagazeta.ru

Стоять тижнями в чергах: спливла правда про паспорти РФ на Донбасі

novayagazeta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Не, не. Ты мчук сказал вы всеврете. Всего 100 человек. Никаких очередей. Одни фэйки
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А в очереди людей насильно сгоняют местные террористы и оккупанты!
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Россия загнала? То есть, это Россия замутила госпереворот, начала т.н. АТО, даже не попытавшись договориться с Донбассом и шестой год их убивает?Скот ты, а не кот
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Алексей Смирнов, в очередь людей сгоняет нищета и безысходность в которую Россия загнала этих несчастных, поверивших ей ! Я не говорю, что в Украине рай, тоже куча проблем, но то, что вы сотворили с этими людьми - вам ещё не раз аукнется, самолёты - это только начало.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Спустя почти месяц после подписания указа президента России Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства в самопровозглашенной Донецкой народной республике жители подали 2,5 тыс заявлений на российский паспорт. Об этом рассказал руководитель ДНР Денис Пушилин. – Что касается количества, указ предполагает рассмотрение документов до 3 месяцев, а прошел только месяц. Сейчас можно говорить о принятых документах – их порядка 2,5 тысячи. Процесс идет, – цитируют политика «РИА Новости».
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