Стоять тижнями в чергах: спливла правда про паспорти РФ на Донбасі

Жителі "Л/ДНР" простоюють по кілька тижнів у черзі, щоб подати документи на обіцяні президентом РФ Володимиром Путіним російські паспорти.

Самі ж документи про російське громадянство поки що нікому не дали. Про це розповіла кореспондентка "Нової газети" Ірина Тумакова, яка особисто побувала в пунктах видачі.

За її словами, порядковий номер людини записують у списки, які губляться кожен день, в результаті чого людям доводиться займати чергу знову і знову. Про "спрощену процедуру", закріплену в указі Путіна, мова не йде.

Черга за паспортами Росії novayagazeta.ru

"Я теж записалася: №539 на паспорт "ДНР" і №468 на паспорт РФ мені намалювали на долоні. Якщо виходити з того, що паспортний стіл працює чотири дні на тиждень, то черга до мене повинна дійти приблизно через 4 роки і 9 місяців", – поділилася вона.

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Так, за розповідями місцевих жителів, за день чергу проходить не більше восьми осіб.

"Весь цей час треба приходити сюди вранці з шести до дев'яти відмічатися. Інакше викреслять", – додала журналістка.

При цьому, паспорт "ДНР", за її словами, дають не всім. "Спочатку треба довести, що ти був прописаний на території республіки за станом на 12 травня 2014 року. Тому той список, де я 539-я – це тільки на перевірку документів", – пояснила кореспондентка.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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