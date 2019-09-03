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3 вересня • оновлено в 23:54
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Стояли на колінах: на Черкащині зворушливо попрощалися із загиблим на Донбасі Героєм. Фоторепортаж

1.3т Читати матеріал російською

У вівторок, 3 вересня, в місті Христинівка Черкаської області попрощалися з воїном Збройних сил України Олександром Грицаюком, який помер від поранень, отриманих на Донбасі.

Про це повідомляє Христинівська районна держадміністрація в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Понад 1000 осіб взяли участь у церемонії прощання з військовослужбовцем. Серед них керівники району та міста, представники місцевого самоврядування, депутати місцевих рад, делегації трудових колективів, військовослужбовці, громадські організації та пересічні громадяни.

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На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

Facebook Христинівської райдержадміністрації

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

Facebook Христинівської райдержадміністрації

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

Facebook Христинівської райдержадміністрації

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

Facebook Христинівської райдержадміністрації

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

Facebook Христинівської райдержадміністрації

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

Facebook Христинівської райдержадміністрації

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

Facebook Христинівської райдержадміністрації

"Колоною христинівчани рушили центром міста, щоб провести захисника в останню путь. Біля стели учасникам АТО віддали останню шану Олександру, стоячи на колінах", – йдеться в повідомленні.

Сам похорон відбувся в рідному селі Героя – Сарнах Монастирищенського району. На шляху траурної процесії земляки проводжали бійця, стоячи на колінах.

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

Facebook Христинівської райдержадміністрації

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

Facebook Христинівської райдержадміністрації

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

Facebook Христинівської райдержадміністрації

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

Facebook Христинівської райдержадміністрації

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

Facebook Христинівської райдержадміністрації

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

Facebook Христинівської райдержадміністрації

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

Facebook Христинівської райдержадміністрації

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

Facebook Христинівської райдержадміністрації

Нагадаємо, сержант, старший механік-водій відділення управління 24-ї окремої механізованої бригади, Олександр Грицаюк 25 серпня в районі міста Мар'їнка Донецької області під час обстрілу наших позицій отримав важкі мінно-вибухові поранення і був евакуйований в обласну клінічну лікарню в місті Дніпро, де помер 1 вересня.

Воїн народився 7 листопада 1971 року в Сарнах. Останні роки жив у Христинівці.

У 1989 році отримав спеціальність електромеханіка. Після строкової служби з 1991 по 2003 працював у колгоспі "Перемога" в Сарнах, із 2004 по 2017 – у виробничому підрозділі "Локомотивне депо Христинівка". У нього залишилися мати, дружина і четверо дітей.

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

Facebook Христинівської райдержадміністрації

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

Facebook Христинівської райдержадміністрації

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

Facebook Христинівської райдержадміністрації

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

Facebook Христинівської райдержадміністрації

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

Facebook Христинівської райдержадміністрації

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

Facebook Христинівської райдержадміністрації

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

На Черкащині попрощалися із загиблим Героєм

Facebook Христинівської райдержадміністрації

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сєверодонецьку Луганської області 28 серпня похоронили 25-річного командира взводу батальйону ЗСУ "Айдар" Тихона Курбатова.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС Донбас
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Мать, жена и четверо детей! Неужели отец четверых (!!!) детей не нашёл другого способа заработать грошей, кроме как убийством своего же народа? Позор быть карателем!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Послухав бы мамку- жив бы долго!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нерабов хлебом не корми, дай на коленях поползать))))))))))))))
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Пигин Макс, Это вы пресмыкаетесь, Путин помоги, а мы отдаёт дань уважения, а тебе чернила пожелаю того же.
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