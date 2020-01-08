"Сторіз є, а її вже немає!" У мережі сумують за загиблою в Тегерані молодою стюардесою МАУ

Серед загиблих членів екіпажу літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ, який вранці 8 січня розбився незабаром після зльоту з аеропорту Тегерана (Іран), виявилася молода стюардеса з Івано-Франківська Марія Микитюк.

Дівчині було всього 24 роки. В одній зі своїх останніх сторіз в Instagram вона писала про любов до рідного міста.

"Такий собі блогер. 23 країни, ніякої корисної інформації під фото", – характеризувала себе Марія.

Марія Микитюк загинула в авіакатастрофі МАУ в Ірані instagram.com/teplo_maria

Водночас під одним із останніх фото дівчини її підписники зазначають, що вона була позитивною людиною, і висловлюють слова співчуття її рідним і близьким.

Марія Микитюк instagram.com/teplo_maria

Сторіз Марії Микитюк instagram.com/teplo_maria

"Кожне погасле життя це страшно! Особливо рідним і близьким... Вічна пам'ять Марії", "О Боже, який біль для рідних і близьких. Сторіз її ще є, а її вже немає. Царство небесне!", "Така світла і позитивна людина... Вічна пам'ять", – пишуть вони.

У мережі сумують за загиблою в Тегерані стюардесою МАУ instagram.com/teplo_maria

Марія Микитюк instagram.com/teplo_maria

Марія Микитюк instagram.com/teplo_maria

Марія Микитюк instagram.com/teplo_maria

Марія Микитюк instagram.com/teplo_maria

Марія Микитюк instagram.com/teplo_maria

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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