"Сторіз є, а її вже немає!" У мережі сумують за загиблою в Тегерані молодою стюардесою МАУ

Серед загиблих членів екіпажу літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ, який вранці 8 січня розбився незабаром після зльоту з аеропорту Тегерана (Іран), виявилася молода стюардеса з Івано-Франківська Марія Микитюк.
Дівчині було всього 24 роки. В одній зі своїх останніх сторіз в Instagram вона писала про любов до рідного міста.
"Такий собі блогер. 23 країни, ніякої корисної інформації під фото", – характеризувала себе Марія.
Марія Микитюк загинула в авіакатастрофі МАУ в Ірані
instagram.com/teplo_maria
Водночас під одним із останніх фото дівчини її підписники зазначають, що вона була позитивною людиною, і висловлюють слова співчуття її рідним і близьким.
Марія Микитюк
instagram.com/teplo_maria
Сторіз Марії Микитюк
instagram.com/teplo_maria
"Кожне погасле життя це страшно! Особливо рідним і близьким... Вічна пам'ять Марії", "О Боже, який біль для рідних і близьких. Сторіз її ще є, а її вже немає. Царство небесне!", "Така світла і позитивна людина... Вічна пам'ять", – пишуть вони.
У мережі сумують за загиблою в Тегерані стюардесою МАУ
instagram.com/teplo_maria
Марія Микитюк
instagram.com/teplo_maria
Марія Микитюк
instagram.com/teplo_maria
Марія Микитюк
instagram.com/teplo_maria
Марія Микитюк
instagram.com/teplo_maria
Марія Микитюк
instagram.com/teplo_maria
Як повідомляв OBOZREVATEL:
український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули.
В результаті краху літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їх імена.
Пізніше МАУ опублікувала повний список загиблих пасажирів і членів екіпажу під час аварії в Ірані літака Boeing 737. Серед загиблих пасажирів були дві українки – Олена Малахова і Ольга Кобюк.
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
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