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29 грудня • оновлено в 05:53
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"Столиця з Москви поїде до Києва": Цимбалюк потролив росіян приєднанням до України

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Український журналіст Роман Цимбалюк провів у Москві жартівливе опитування з приводу створення "союзної держави" України, Росії і Білорусі зі столицею в Києві.

Він показав своє спілкування з москвичами в ефірі шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скріншот відео

"Ми з Романом вирішили скооперуватися і провели злегка провокаційне опитування. Так би мовити, мініреферендум про приєднання Росії до України", – пожартувала телеведуча, після чого передала слово Цимбалюку.

Він підходив до людей на вулицях російської столиці й ставив їм жартівливе питання із заковикою, натякаючи на приєднання країни-агресора до України.

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"Є думка, що після зустрічі Зеленського з Путіним домовилися, що Україна вступає в союзну державу Росія – Білорусь – Україна, але є умова, що столиця їде з Москви до Києва. Що думаєте з цього приводу?" – звернувся він до росіян.

Цимбалюк провів опитування москвичів

Цимбалюк провів опитування москвичів

Скріншот відео

Цимбалюк провів опитування москвичів

Цимбалюк провів опитування москвичів

Скріншот відео

Примітно, що всі респонденти жартівливого опитування спокійно і навіть з гумором відреагували на нього. Так, люди пропонували зробити столицю "плаваючою" – по черзі в різних містах, перенести її в Санкт-Петербруга, а дехто хотів залишити все, як є.

Крім того, один з опитаних зазначив, що вже давно об'єднався з Україною, оскільки одружився з українкою, а один хлопець виявився родом з українського Харкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ефірі у Соколової Цимбалюк також дотепно розвінчав топфейки Кремля про українців. Він жартома пригрозив, що "укри" закопають Чорне море навколо окупованого Криму і попросять Володимира Зеленського знятися в ролі президента Росії.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Роман Цимбалюк Яніна Соколова
Місце
Україна
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Непонятно только одно, а почему Цимбалюк не вылазит из Москвы, да ещё и семью туда перевез? Ну жил бы в Киеве...
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Чечеткин Иван, "не вылазит из Москвы, ", А зачем ему к нацикам возвращаться, в Москве, вроде как в тылу "врага", кормят сытно и платят достойно.Живет в полном комфорте, потявкал -заработал, а если начнут забывать, можно повторить какой нибудь трюк "из Бабченко"
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