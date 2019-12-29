"Столиця з Москви поїде до Києва": Цимбалюк потролив росіян приєднанням до України

Український журналіст Роман Цимбалюк провів у Москві жартівливе опитування з приводу створення "союзної держави" України, Росії і Білорусі зі столицею в Києві.

Він показав своє спілкування з москвичами в ефірі шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк Скріншот відео

"Ми з Романом вирішили скооперуватися і провели злегка провокаційне опитування. Так би мовити, мініреферендум про приєднання Росії до України", – пожартувала телеведуча, після чого передала слово Цимбалюку.

Він підходив до людей на вулицях російської столиці й ставив їм жартівливе питання із заковикою, натякаючи на приєднання країни-агресора до України.

"Є думка, що після зустрічі Зеленського з Путіним домовилися, що Україна вступає в союзну державу Росія – Білорусь – Україна, але є умова, що столиця їде з Москви до Києва. Що думаєте з цього приводу?" – звернувся він до росіян.

Цимбалюк провів опитування москвичів Скріншот відео

Цимбалюк провів опитування москвичів Скріншот відео

Примітно, що всі респонденти жартівливого опитування спокійно і навіть з гумором відреагували на нього. Так, люди пропонували зробити столицю "плаваючою" – по черзі в різних містах, перенести її в Санкт-Петербруга, а дехто хотів залишити все, як є.

Крім того, один з опитаних зазначив, що вже давно об'єднався з Україною, оскільки одружився з українкою, а один хлопець виявився родом з українського Харкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ефірі у Соколової Цимбалюк також дотепно розвінчав топфейки Кремля про українців. Він жартома пригрозив, що "укри" закопають Чорне море навколо окупованого Криму і попросять Володимира Зеленського знятися в ролі президента Росії.

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