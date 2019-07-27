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"Стоїть виття на болотах": Цимбалюк яскраво відповів на випади Захарової проти закону про мову

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Український журналіст Роман Цимбалюк припинив агресивні випади спікера МЗС Росії Марії Захарової через набуття чинності законом про українську мову.

Він заявив, що всі її скарги на "утиски" російськомовних безпідставні. Адже Росія сама потребує від усіх, хто проживає і працює на її території, досконального володіння державною мовою. Чітку позицію Цимбалюк озвучив у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Цимбалюк і Захарова

Цимбалюк і Захарова

"За якимось збігом обставин в Росії ухвалені закони, які зобов'язують людей, котрі приїжджають в цю країну працювати або жити, знати мову країни (тобто російську), і культуру, і звичаї. І маса таких нюансів. Але чомусь коли у нас намагаються зробити по суті щось подібне, стоїть виття на болотах", – іронізує журналіст.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова накинулася на українців, звинувачуючи їх в націоналізмі і провокації проти Кремля на міжнародній арені.

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Теми
Закон про мови російська пропаганда
Особи
Роман Цимбалюк Марія Захарова
Місце
Україна
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
«вой на болотах» в ООН? между «знать» и «принуждать использовать» во всех сферах большая разница.
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Куцырь, ну, и каким еще языком владеете вы, из всех вами упомянутых?
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Жукова Тоня
Жукова Тоня
Пигин Макс, укажи номер школы и город.
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Ронович Рон
Ронович Рон
Злобный ушастый троль столько лет живёт в Москве, что родную мову уже сам забыл, теперь этого упыря с цевилизации, в родной засранный Кличко Киев поганной метлой не выгонешь.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Вся разница в том, ШО на языке летают в космос, а на мове пасут свыней
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Макарский, то-то я смотрю, что в космос летают только США...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Vik Vik, Если в ракетах используются заклёпки, произведённые на Украине, то это не значит, что ракеты украинские.
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