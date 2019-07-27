"Стоїть виття на болотах": Цимбалюк яскраво відповів на випади Захарової проти закону про мову

Український журналіст Роман Цимбалюк припинив агресивні випади спікера МЗС Росії Марії Захарової через набуття чинності законом про українську мову.

Він заявив, що всі її скарги на "утиски" російськомовних безпідставні. Адже Росія сама потребує від усіх, хто проживає і працює на її території, досконального володіння державною мовою. Чітку позицію Цимбалюк озвучив у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Цимбалюк і Захарова

"За якимось збігом обставин в Росії ухвалені закони, які зобов'язують людей, котрі приїжджають в цю країну працювати або жити, знати мову країни (тобто російську), і культуру, і звичаї. І маса таких нюансів. Але чомусь коли у нас намагаються зробити по суті щось подібне, стоїть виття на болотах", – іронізує журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова накинулася на українців, звинувачуючи їх в націоналізмі і провокації проти Кремля на міжнародній арені.

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