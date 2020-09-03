Стипендія для батька Зеленського: у мережі заявили про рішення Кабміну

У соціальних мережах почався поширювати фейк, нібито президент України Володимир Зеленський указом присвоїв своєму батькові Олександру Зеленському довічну стипендію, як видатному діячеві освіти.

Проєкт указу був опублікований на офіційному сайті Кабінету міністрів України.

"Призначити довічні стипендії видатним діячам освіти, які досягли семи десятирічного віку ... Зеленському Олександру Семеновичу – 1947 року народження, докторові технічних наук, професорові", – говорилося в документі.

Проект указу. Скріншот

Розгляд питання було винесено на засідання Кабінету міністрів в середу, 2 вересня, але потім в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет зняв це питання з розгляду.

Скріншот

Додамо, що Олександру Зеленському в цьому році має виповниться 73 роки. Батько президента викладає в криворізькому філіалі Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько президента України Володимира Зеленського Олександр різко висловився про українців, які негативно оцінюють старання його сина на посаді глави держави.