Українці Юрій та Яна Сон, які вижили в авіакатастрофі в Казахстані, вперше розповіли подробиці того страшного дня.

Під час бесіди з The Village вони згадали сам момент падіння і зіткнення із землею.

Юрій та Яна Сон the-village.com.ua

За словами Юрія, щойно вони піднялися на борт, він сів і задрімав, оскільки виліт був передчасним.

"Ми сиділи біля вікна. Коли почали розганяти, я відразу зрозуміла: щось не так. Бо розгін тривав довше, ніж звичайно. Відчула, як літак на мить відірвався від землі, а потім впав і вдарився об злітну смугу (або про землю) , шасі ще не встигли прибрати. Від удару людей трохи підкинуло ", – розповіла Яна.

Яна Сон the-village.com.ua

Юрій зазначив, що в цей момент він прокинувся. "Пасажири після удару мінімально запанікували. Якби Яна не зробила зауваження про небезпеку, я б сприйняв це як частина зльоту", – сказав він.

За словами дівчини, після першого удару вона подумала, що літак зупиниться і їх висадять, але він продовжив розгін. "Знову відірвалися від злітної смуги – і нас почало гойдати в різні боки, відчувалося просідання. Ніби спускаєшся в швидкісному ліфті. На якусь мить літак просів і впав на "живіт". Шасі вже точно не було. Різниця в часі між першим і другим ударами становила не більше хвилини", – уточнила Яна

Дівчина зазначила, що другий удар був дуже сильним. Всіх підкинуло вгору, люди істерично кричали, а від команди не було жодних повідомлень.

Юрій Сон the-village.com.ua

Юрій додав, що в момент удару він був в повній свідомості і пам'ятає все детально. "Страху не було. Багато адреналіну. Після другого удару літак ще трохи котився "черевом", а потім пробив огорожу і врізався в будинок. Це був повний сюр", – зазначив хлопець.

Яна уточнила, що під час зіткнення з огорожею і будинком вона побачила, як величезний літак "розвалюється наче картковий будиночок".

Наслідки аварії самоета the-village.com.ua

"Я бачив, як стіни літака скручуються, ніби папір. Це мить тривало кілька секунд, але в пам'яті залишилося чітким стоп-кадром. До цього ситуація здавалася реалістичною, але, коли літак на очах розвалюється на шматки, це схоже на фільм в перемотуванні" , – доповнив розповідь жінки Юрій.

Потім, продовжив він, був потужний удар, тріск, крики і темрява. "Ми ні на секунду не втрачали свідомість. Я зрозумів, що відбувається, але не міг зрозуміти, скільки часу пройшло. Я знав, що наді мною уламки і поруч лежить Яна. Це була передня частина літака, від якої нічого не залишилося. Всі з першого по тринадцятий ряд зім'яло, крісла були під уламками ", – розповів Юрій.

Наслідки аварії самоета the-village.com.ua

Яна зазначила, що пізніше вони аналізували цю історію і дивувалися, як їм не відірвало руки і ноги.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як Юрій Сон звернувся до президента України Володимиру Зеленському та поскаржився на недбалість української влади.

Літак авіакомпанії Bek Air розбився 27 грудня 2019 року. На борту знаходилося 100 чоловік, 12 – загинули

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