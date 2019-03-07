Стежив за справою Зайцевої: в Харкові раптово помер відомий журналіст

У Харкові помер відомий журналіст Микола Криволапов.

Як повідомив у Facebook його брат Олександр, він помер 7 березня в лікарні після перенесеного інсульту.

"У нашій родині – велике лихо! У мого брата Миколи Криволапова стався сильний інсульт. Він прооперований і лежить в несвідомому стані на вентиляції легенів у четвертій лікарні Харкова", – повідомив ще 5 березня брат журналіста.

Для Криволапова організували збір грошей, однак він помер на лікарняному ліжку.

Журналістську кар'єру він починав на телеканалі Simon, був зіркою місцевого телебачення в 90-х роках, опісля очолював низку місцевих журналістських проектів. Останнім часом багато писав про скандальну ДТП за участю Олени Зайцевої і стежив за ходом судового процесу.

Журналіст Микола Криволапов Facebook

Журналіст Микола Криволапов Facebook

Журналіст Микола Криволапов Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві раптово помер відомий український журналіст.

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