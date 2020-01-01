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1 січня • оновлено в 07:00
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Степану Бандері - 111 років: найяскравіші цитати легендарного українського ідеолога

1.1т
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1 січня Україна святкує 111-у річницю з дня народження знаменитого політичного діяча, головного ідеолога і теоретика українського націоналістичного руху ХХ століття, голови проводу Організації українських націоналістів (ОУН (Б)) Степана Бандери.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з найяскравішими і найсильнішими цитатами легенди України.

Степан Бандера

Степан Бандера

Степан Бандера народився в селі Старий Угринів на Івано-Франківщині 1 січня 1909 року. У 1928 році він переселився до Львова, де почав навчання в Високій Політехнічній Школі (зараз – національний університет "Львівська політехніка").

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Вже у 1932 році Степан Бандера приєднався до визвольного руху України. Спочатку він виконував обов'язки крайового провідника Організації українських націоналістів, але в 1933 році повноцінно зайняв цей пост, очоливши ОУН Західної України.

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Саме під керівництвом Степана Бандери ОУН здійснили три найгучніших політичних вбивства в своїй історії, серед яких ліквідація Олексія Майлова, агента НКВС і секретаря посольства СРСР у Львові. У 1934 році Степан Бандера був заарештований польською поліцією.

На знаменитому Варшавському процесі він був засуджений до смертної кари, яку пізніше замінили на довічне ув'язнення. Але в 1939 році, коли охорона і адміністрація в'язниці, в якій знаходився глава ОУН, втекла через критичну ситуацію на фронті, Степан Бандера разом з іншими в'язнями вийшов на свободу.

Ідея українського націоналізму і героїчні подвиги революційної боротьби пробуджують глибоко заколисані, скуті більшовицькими дибамі найвищі якості і енергію козацьких нащадків.
Степан Бандера

Степан Бандера

На початку 1941 року Степан Бандера був обраний головою Проводу ОУН. Однак уже незабаром, після проголошення знаменитого "Акта Відновлення Української Держави", Бандера був схоплений нацистами і ув'язнений в концтаборі "Заксенгавзен". З німецької катівні він був звільнений тільки в 1944 році.

Останні роки свого життя Степан Бандера разом з сім'єю провів в німецькому Мюнхені, ховаючись під чужим ім'ям. 15 жовтня 1959 року агент радянського КДБ Богдан Сташинський убив Бандеру.

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Коли між хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний.

Ідеолог і символ українських націоналістів похований в Німеччині, на кладовищі міста Мюнхен.

Могила Степана Бандери

Могила Степана Бандери

Наш народ завжди прагне волі для себе і бажає її для інших народів. Він боровся і бореться за правду і справедливість. Ми хочемо жити у згоді і взаємному шануванні з усіми народами доброї волі. Такі самі права визнаємо за іншими народами, за які боремося для себе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні день народження Степана Бандери було визнано державним святом. Це рішення було прийнято Верховною Радою восьмого скликання.

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Автор
Ігор Нікітін
Тема
свята
Особа
Степан Бандера
Місце
Україна
Тег
свято
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
Богдан Сташинский вечная память герою
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Укрофашизм, это что то...
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Вот такие пи дорасы являются хэроями у свидомой мра зи
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