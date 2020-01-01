Степану Бандері - 111 років: найяскравіші цитати легендарного українського ідеолога

1 січня Україна святкує 111-у річницю з дня народження знаменитого політичного діяча, головного ідеолога і теоретика українського націоналістичного руху ХХ століття, голови проводу Організації українських націоналістів (ОУН (Б)) Степана Бандери.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з найяскравішими і найсильнішими цитатами легенди України.

Степан Бандера

Степан Бандера народився в селі Старий Угринів на Івано-Франківщині 1 січня 1909 року. У 1928 році він переселився до Львова, де почав навчання в Високій Політехнічній Школі (зараз – національний університет "Львівська політехніка").

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Вже у 1932 році Степан Бандера приєднався до визвольного руху України. Спочатку він виконував обов'язки крайового провідника Організації українських націоналістів, але в 1933 році повноцінно зайняв цей пост, очоливши ОУН Західної України.

Український народ може отримати самостійну державу тільки власною боротьбою і трудом.

Саме під керівництвом Степана Бандери ОУН здійснили три найгучніших політичних вбивства в своїй історії, серед яких ліквідація Олексія Майлова, агента НКВС і секретаря посольства СРСР у Львові. У 1934 році Степан Бандера був заарештований польською поліцією.

На знаменитому Варшавському процесі він був засуджений до смертної кари, яку пізніше замінили на довічне ув'язнення. Але в 1939 році, коли охорона і адміністрація в'язниці, в якій знаходився глава ОУН, втекла через критичну ситуацію на фронті, Степан Бандера разом з іншими в'язнями вийшов на свободу.

Ідея українського націоналізму і героїчні подвиги революційної боротьби пробуджують глибоко заколисані, скуті більшовицькими дибамі найвищі якості і енергію козацьких нащадків.

Степан Бандера

На початку 1941 року Степан Бандера був обраний головою Проводу ОУН. Однак уже незабаром, після проголошення знаменитого "Акта Відновлення Української Держави", Бандера був схоплений нацистами і ув'язнений в концтаборі "Заксенгавзен". З німецької катівні він був звільнений тільки в 1944 році.

Останні роки свого життя Степан Бандера разом з сім'єю провів в німецькому Мюнхені, ховаючись під чужим ім'ям. 15 жовтня 1959 року агент радянського КДБ Богдан Сташинський убив Бандеру.

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Коли між хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний.

Ідеолог і символ українських націоналістів похований в Німеччині, на кладовищі міста Мюнхен.

Могила Степана Бандери

Наш народ завжди прагне волі для себе і бажає її для інших народів. Він боровся і бореться за правду і справедливість. Ми хочемо жити у згоді і взаємному шануванні з усіми народами доброї волі. Такі самі права визнаємо за іншими народами, за які боремося для себе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні день народження Степана Бандери було визнано державним святом. Це рішення було прийнято Верховною Радою восьмого скликання.

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