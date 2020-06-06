Причиною погіршення статистики захворюваності коронавірусів в Україні є недбале ставлення громадян до карантину.

На сторінці в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що "наше суспільство досить легковажно поставилося до рекомендацій МОЗ, а пом'якшення карантинних заходів сприйняло як повне їх скасування".

"Я хочу підкреслити: влада обрала стратегію адаптивного карантину для поступового виходу з коронавірусної кризи. Однак карантин досі діє. Важливо не плутати поняття пом'якшення і скасування, адже загроза COVID-19 така ж велика, як і раніше", – сказав Степанов.

Максим Степанов uaportal.com

Міністр зазначив, що на початку літа в інших країнах спостерігається аналогічна ситуація з COVID-19.

"Рівень передачі вірусу в Німеччині за останні дні знову перевищує критичне значення. У Китаї, звідки і почалася епідемія, готуються до нового спалаху. Ще однією країною, влада якої оголосила про початок другої хвилі, стала Південна Корея. Бразилія і Індія також ставлять нові антирекорди", – розповів він.

"В Україні ж останні тижні спостерігалася позитивна динаміка захворюваності. Але останні дані і легковажне ставлення до власної безпеки громадян – тривожні. Я звертаюся до кожного громадянина України і наполегливо прошу дотримуватися всіх протиепідемічних правил", – закликав Степанов.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні зафіксовано 26 514 випадків коронавірусу станом на ранок 6 червня, з них 777 – летальні. При цьому більше тисячі хворих виявили за два останніх дні.