Міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив з емоційним зверненням до українців через погіршення статистики захворюваності на COVID-19.

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Під час брифінгу він закликав громадян не забувати, що карантин не скасовано, а послаблено. Також урядовець нагадав, що щодня від небезпечної хвороби в нашій країні продовжують помирати люди (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Максим Степанов

Нижче наводимо повний текст звернення без змін.

Зараз я хочу окрім тих цифр, які ви чуєте кожного дня, ще вам сказати, в якому вигляді я отримую ці цифри. Жінка 73 роки, мала супутнє захворювання на цукровий діабет, перебувала на ШВЛ, Івано-Франківська область. Жінка 37 років, не мала супутніх захворювань, потрапила у відділення, перебувала на ШВЛ. Чоловік 46 років, не мав супутніх захворювань, мав тісний контакт з хворим на COVID-19.

Це не просто статистика. Це конкретні люди, які помирають кожного дня. Помирають від COVID-19. Якщо ми вважаємо, що можна просто забути про коронавірусну хворобу, то я вам хочу сказати, що COVID-19 ні про кого не забуває. І він не обирає за статтю, віком. Він обирає всіх підряд, якщо до нього легковажно ставитися.

Я ще раз звертаюся до всіх українців! Ви щодня бачите цю сумну статистику, ви бачите, що ми пішли на пом'якшення карантину. Саме на пом'якшення. Це був чітко прорахований крок – введення адаптивного карантину, в який спосіб і з якими обмеженнями ми можемо його вводити. Для того, щоб ми скоріше поверталися до нормального життя, для того, щоб в той же час ми перемогли COVID-19. Але багато хто з нас вирішив, що це вже повне скасування карантину.

Я ще вам наведу одну цифру: за 11 днів в місті Києві заповненість ліжок збільшилася з 35 до 46%. На 11% за 11 днів. Це кількість ліжок, які були передбачені для COVID-19. У нас кожного дня росте кількість госпіталізацій. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Не вважайте, що це просто сухі цифри, які чомусь кожного ранку оголошує міністр охорони здоров'я. Це дуже важливо. Заради вашого здоров'я і життя.

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