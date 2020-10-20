Степанов звернувся до української молоді через пандемію COVID-19

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в період пандемії коронавірусу старшому поколінню краще взагалі не виходити з дому.

Тому молодих українців він закликав проявити більшу турботу до своїх рідних. Про це глава МОЗ сказав під час брифінгу 20 жовтня, який транслювався на YouTube-каналі Кабміну (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, міністр нагадав, що в зоні особливого ризику підхопити коронавірусну інфекцію перебувають люди старші за 60 років і ті, які мають супутні захворювання.

"Просто потурбуйтеся про своїх батьків, бабусь і дідусів. Зайвий раз зайдіть до магазину купити те, що їм потрібно. Щоб вони просто не виходили з дому, якщо для цього немає потреби. Це дуже важливо для ваших близьких і рідних з точки зору їхнього здоров’я і життя", – зазначив Степанов.

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