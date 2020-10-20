Степанов звернувся до української молоді через пандемію COVID-19
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в період пандемії коронавірусу старшому поколінню краще взагалі не виходити з дому.
Тому молодих українців він закликав проявити більшу турботу до своїх рідних. Про це глава МОЗ сказав під час брифінгу 20 жовтня, який транслювався на YouTube-каналі Кабміну (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Зокрема, міністр нагадав, що в зоні особливого ризику підхопити коронавірусну інфекцію перебувають люди старші за 60 років і ті, які мають супутні захворювання.
"Просто потурбуйтеся про своїх батьків, бабусь і дідусів. Зайвий раз зайдіть до магазину купити те, що їм потрібно. Щоб вони просто не виходили з дому, якщо для цього немає потреби. Це дуже важливо для ваших близьких і рідних з точки зору їхнього здоров’я і життя", – зазначив Степанов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
головний лікар медичного центру "Біокурс" Тарас Жиравецький розповів, що перенесений коронавірус може пришвидшити хворобливі процеси в організмі людини, які могли би "вистрелити" років через десять. За його словами, COVID-19 запускає системне запалення, виснажує організм і той дає збій.
Вчені пояснили, чому одні люди, заражені коронавірусом, важко переносять інфекцію, а інші не відчувають небезпечних симптомів під час COVID-19.