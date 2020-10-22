Степанов сказав, хто дасть 100 млн гривень на українську вакцину від COVID-19
Клінічну фазу розроблення української вакцини від COVID-19 профінансує держава.
Проте це займе досить тривалий термін, сказав 22 жовтня під час пресбрифінгу щодо розроблення вітчизняного препарату міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
"Доклінічна фаза випробувань вакцини тривала шість місяців. Під час її проведення з'ясувалося, що кандидат на вакцину має хороші перспективи, відбувається нейтралізація вірусу. Розробку кандидата здійснював консорціум компаній DiaPrep, плюс українські вчені та академіки, які працюють, зокрема, в Інституті мікробіології НАН. У зв'язку з тим, що ми завершили доклінічну фазу, потрібно розпочинати клінічну фазу. Вона відбуватиметься за повної підтримки держави з точки зору фінансування процесів", – сказав він.
Процес виготовлення вакцини коштуватиме 100-150 млн гривень, їх виділить держава, уточнив він на питання кореспондента OBOZREVATEL.
Ідею створення вітчизняного препарату від коронавірусу підтримав президент України Володимир Зеленський.
Степанов звернувся до скептиків, які не вірять у можливість розроблення української вакцини.
"Цей комплекс меншовартості слід прибирати. Я вірю в наші розроблення, вірю нашим лікарям. Нам слід звернути увагу на нашу науку. Хочемо відновити розроблення вакцини в Україні", – наголосив міністр.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні два інститути виграли державні гранти на створення власної вакцини від коронавірусної хвороби (СOVID-19). У Національній академії наук заявили, що одночасно планують почати роботу відразу над кількома типами прототипів вакцин.
Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що, за прогнозами, вакцина від коронавірусу в Україні для масового використання з'явиться в березні 2021 року.
Він вважає, що ідеальний препарат має відповідати трьом критеріям: формувати надійну імунну відповідь, викликати потужний Т-лімфоцитний імунітет і не мати жодних серйозних побічних ефектів.
Тим часом у ВООЗ зазначили, що ефективність створюваної в різних країнах світу вакцини проти коронавірусу має бути не менш ніж 50%.