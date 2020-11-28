Степанов заявив, що в Україні вдалося сповільнити динаміку зараження COVID-19

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов стверджує, що в країні вдалося сповільнити зростання кількості заражень коронавірусом (COVID-19).

Як сказав він на брифінгу, після закінчення карантину вихідного дня можна буде побачити, чи вдалося збити "ураганну динаміку" захворювання (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Зараз попередньо ми бачимо, що все ж таки, якщо виходити з тих прогнозів математичних моделей, які були, нам трішечки вдалося дійсно зупинити таке шалене зростання кількості інфікованих", – зазначив Степанов.

Водночас він підкреслив, що дуже важливо дотримуватися до кінця всіх протиепідемічних заходів, чого зараз усім бракує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 28 листопада в Україні офіційно підтверджено 709 701 випадок коронавірусної інфекції. З них 16 294 – виявлені за минулу добу, що стало рекордом із початку епідемії.