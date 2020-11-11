Степанов заявив, що Україні потрібен повний локдаун, але є проблема

В Україні для боротьби з коронавірусом (COVID -19) потрібно ввести повний локдаун не менше, ніж на 3 тижні. Однак такого тотального карантину не витримає економіка.

Про це на засіданні уряду в середу, 11 листопада, сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Водночас він зазначив, що локдаун зміг би зняти навантаження з медичної системи.

"Кращий спосіб – це застосування повного локдауну не менше, ніж на 3 тижні. Це з погляду епідеміології. Це те, що ми хотіли, щоб було зроблено, щоб наша медична система витримала це навантаження", – пояснив він.

Однак Степанов додав, що такого локдауну українська економіка не зможе витримати. Тому зараз уряд шукає баланс між введенням протиепідемічних заходів та збереженням здоров'я населення.

"Спираючись на ті розрахунки, які були зроблені Міністерством економіки, Мінфіном, прем'єр-міністром, ми не в змозі витримати повний локдаун. Тому ми знаходимо баланс із погляду збереження здоров'я, надання медичної допомоги та запровадження протиепідемічних заходів", – сказав глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через стрімке поширення коронавірусної інфекції в Україні вирішили ввести жорсткий карантин вихідного дня.