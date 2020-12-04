Степанов заявив, що російської вакцини від COVID-19 не існує

Україна не розглядає закупівлю й використання російської вакцини від коронавірусу, так як її фактично не існує.

В ефірі "Україна 24" міністр охорони здоров'я Максим Степанов укотре зазначив, що російська вакцина не пройшла всі стадії випробувань.

"Коли говорять, що зареєстрували вакцину, яка не пройшла третю стадію – то нема про що говорити. Третя стадія – найбільша, за якої випробовується вакцина, зокрема й з позиції її безпеки", – заявив він.

За словами Степанова, Україна веде переговори про закупівлю вакцин із американськими компаніями Pfizer і Moderna.

"Я постійно зустрічаюся з нашими послами, ми піднімали питання вакцинації, зокрема мене цікавило питання покупки вакцин в американських компаній, які перебували на третій стадії клінічних випробувань", – розповів глава МОЗ.

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