Степанов заявив, що російської вакцини від COVID-19 не існує
Україна не розглядає закупівлю й використання російської вакцини від коронавірусу, так як її фактично не існує.
В ефірі "Україна 24" міністр охорони здоров'я Максим Степанов укотре зазначив, що російська вакцина не пройшла всі стадії випробувань.
"Коли говорять, що зареєстрували вакцину, яка не пройшла третю стадію – то нема про що говорити. Третя стадія – найбільша, за якої випробовується вакцина, зокрема й з позиції її безпеки", – заявив він.
За словами Степанова, Україна веде переговори про закупівлю вакцин із американськими компаніями Pfizer і Moderna.
"Я постійно зустрічаюся з нашими послами, ми піднімали питання вакцинації, зокрема мене цікавило питання покупки вакцин в американських компаній, які перебували на третій стадії клінічних випробувань", – розповів глава МОЗ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
майбутню вакцину проти COVID-19 від фонду COVAX Україна отримає декількома траншами, перший – близько 1 млн 200 тис. доз.
Препарат повинен забезпечити вакцинування 20% населення країни (8 млн доз для 4 млн громадян).
Водночас у МОЗ зізналися в проблемі з перевезенням вакцини.
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що в Україні не мають наміру купувати російську вакцину від коронавірусу "Супутник V", адже до неї немає довіри.
Крім того, російський журналіст захворів на COVID-19 після вакцинації "Супутником V".