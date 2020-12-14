Степанов заявив про зменшення кількості українців, які приходять тестуватися на COVID-19
Останнім часом в Україні істотно зменшилася кількість людей, які звертаються для проведення тестування за наявності ознак COVID-19.
Через це Міністерство охорони здоров'я вирішило змінити алгоритм перевірки, аби забезпечити якомога ширшу діагностику населення. Про це завив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу, який транслювався на YouTube-каналі Кабінету Міністрів України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Ми одразу, щойно побачили зменшення цієї кількості звернень, змінили підходи до тестування. Зараз в нас потрібно тестувати всіх людей, які мають будь-які ознаки респіраторного захворювання. Також ми додали експрес-тести, тести на антиген, значно розширили потужності наших лабораторій", – наголосив урядовець.
За словами Степанова, всі ці кроки спрямовані на те, щоб розширити перелік громадян, які мають доступ до тестування. Адже, змінивши алгоритм, МОЗ суттєво збільшило потенційну кількість тих, кому держава проведе перевірку безкоштовно.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
очільник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки, колишній заступник голови МОЗ Павло Ковтонюк назвав систему тестування на коронавірус в Україні надто недосконалою.
За його словами, якщо за 35 тисяч перевірок на день приріст захворюваності досягне такої ж цифри, то локдаун вже не буде кому вводити.
А провідна інфекціоністка України Ольга Голубовська вважає, що зараз немає ніякого сенсу в масовому тестуванні українців на коронавірус. За словами фахівчині, для госпіталізації пацієнта лікарям не потрібно лабораторне підтвердження.
Крім того, вона наголосила, що проводити масове тестування варто було б на початку епідемії, як це робив Китай, щоб швидко локалізувати інфекцію.