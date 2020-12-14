Степанов заявив про зменшення кількості українців, які приходять тестуватися на COVID-19

Останнім часом в Україні істотно зменшилася кількість людей, які звертаються для проведення тестування за наявності ознак COVID-19.

Через це Міністерство охорони здоров'я вирішило змінити алгоритм перевірки, аби забезпечити якомога ширшу діагностику населення. Про це завив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу, який транслювався на YouTube-каналі Кабінету Міністрів України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми одразу, щойно побачили зменшення цієї кількості звернень, змінили підходи до тестування. Зараз в нас потрібно тестувати всіх людей, які мають будь-які ознаки респіраторного захворювання. Також ми додали експрес-тести, тести на антиген, значно розширили потужності наших лабораторій", – наголосив урядовець.

За словами Степанова, всі ці кроки спрямовані на те, щоб розширити перелік громадян, які мають доступ до тестування. Адже, змінивши алгоритм, МОЗ суттєво збільшило потенційну кількість тих, кому держава проведе перевірку безкоштовно.

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