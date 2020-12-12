Степанов заявив про "природний локдаун" в Україні з 1 січня

Затверджені урядом дати карантину в Україні абсолютно обгрунтовані, оскільки з 1 до 6 січня триватиме іще й "природний локдаун".

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24", пояснюючи, чому Україна не посилює карантин із 25 грудня до 7 січня, як це роблять багато інших країн.

"У нас насамперед економічні обставини, тому що для багатьох людей грудень – досить важливий місяць року, коли йде робота, це перше. Друге, якщо ми подивимося, що в нас іде в період із 1 до 6 січня до Різдва, Різдво – все-таки більш сімейне свято – то в принципі у нас такий природний локдаун, якщо можна так сказати. На вулицю просто подивіться – абсолютно мало людей, проводять час у колі сім'ї або приходять до друзів, що в принципі дозволяють собі робити тільки на вихідні, люди не працюють, на канікулах. Мені здається, (нинішні дати локдауну – ред.) абсолютно обгрунтовані", – пояснив Степанов.

Нагадаємо, 9 грудня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про локдаун в Україні з 8 до 24 січня включно. Його в уряді назвали "зимовими канікулами заради безпеки" громадян. Посилений карантин передбачатиме заборону роботи низки закладів. Транспорт працюватиме без обмежень, лише міський має перевозити пасажирів за кількістю місць для сидіння.

Загалом локдаун (англ. Lockdown – блокування), передбачає заборону людям вільно залишати свої будинки (за деякими винятками). Він може бути введений на загальнонаціональному рівні, у певних регіонах або населених пунктах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента повідомили, що фізособи-підприємці та українці, що втратили роботу через введення карантинних обмежень в Україні, отримають компенсацію в розмірі 8 тис. грн ще до січневого локдауна.