Степанов заявив про позитивну COVID-19 статистику в Україні

Карина Бондаренко Суспільство 08:56, 3.12.2020 Оновлено: 09:16, 3.12.2020

За минулу добу, 2 грудня, кількість тих, хто одужав від коронавірусної інфекції в Україні, знову перевищила кількість нових заражених.

Так, за добу одужали 15 372 особи. Водночас захворіли 14 496 українців. Про позитивну COVID-19 статистику повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

З початку пандемії коронавірусом в Україні заразилися 772 760 осіб, летальних випадків – 12 960. До того ж хворобу побороли 384 426 пацієнтів.

Скриншот.
Максим Степанов у Facebook
Коронавірус в Україні.
Максим Степанов у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні 1 грудня кількість тих, хто одужав від COVID-19, перевищила добовий приріст тих, що заразилися.

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