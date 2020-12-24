Степанов затвердив дорожню карту вакцинації від COVID-19: хто і коли отримає. Інфографіка

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підписав дорожню карту щодо проведення в країні вакцинації від коронавірусу на 2021-2022 роки.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Згідно з документом, за цей період планується охопити щонайменше 50% населення (щоб подивитися інфографіку, доскрольте сторінку до кінця).

Дорожня карта передбачає п'ять етапів вакцинації. Перший має розпочатися в січні, однак терміни можуть зсунутися.

"Імунізація проводитиметься на базі кабінетів і пунктів щеплення, яких зараз в Україні налічується понад 11 тисяч. Також будуть організовані мобільні бригади з імунізації і тимчасові центри вакцинації за прикладом Італії та Німеччини", – пояснив міністр.

Степанов підкреслив, що вакцинація буде виключно на добровільною.

Хто отримає вакцину на кожному з етапів

На першому етапі будуть вакциновані люди з критичним ризиком інфікування (планується охопити 335 тисяч людей):

медичні співробітники та персонал, які надають допомогу хворим COVID-19;

люди в інтернатних установах, будинках для людей похилого віку та їх співробітники;

військовослужбовці (в тому числі ВСУ і Нацгвардії), які беруть участь в ООС на Донбасі.

Перший етап вакцинації.

На другому етапі вакцину отримають люди з надзвичайним ризиком інфікування, а також ті, хто надає медичні послуги (планується охопити 2,3 млн осіб):

медспівробітниками і персонал, які надають допомогу хворим (не на коронавірус), в тому числі первинну допомогу, і співробітники системи громадського здоров'я;

люди віком від 80 років;

соціальні працівники та інші співробітники соціальної сфери.

Другий етап вакцинації.

На третьому етапі будуть вакциновані люди з високим ризиком інфікування і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави (планується охопити 7,2 млн осіб):

люди віком від 65 до 69 і від 70 до 79 років;

співробітники критично важливих структур державної безпеки (ДСНС, Нацполіція, Нацгвардія, СБУ, військовослужбовці ЗСУ, МВС);

вчителі та інші співробітники сфери освіти.

Третій етап вакцинації.

На четвертому етапі вакцину отримають люди з підвищеним ризиком інфікування і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності країни (планується охопити 11 млн людей):

люди віком від 60 до 64 років;

дорослі (віком від 18 до 59 років) із супутніми захворюваннями, які перебувають в групі ризику розвитку ускладнень від COVID-19;

особи, які перебувають в місцях позбавлення волі і в СІЗО, а також співробітники цих установ;

інші категорії населення і професійні групи, у яких є ризик інфікування, а також громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Четвертий етап вакцинації.

На п'ятому етапі вакцину отримають інші категорії населення, які не входять до пріоритетних груп (планується охопити 19 млн осіб):

люди віком від 18 років, що мають супутні захворювання, які перебувають в групі ризику розвитку ускладнень від COVID-19, а також громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

П'ятий етап вакцинації.

Facebook Максима Степанова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МОЗ ухвалив план вакцинації від коронавірусу 22 грудня.

Документ розробили фахівці Центру громадського здоров'я спільно з експертами Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і ЮНІСЕФ